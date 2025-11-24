ETV Bharat / state

'यदि नेता मैदान में आएंगे तो कौन रखेगा पहाड़ का ख्याल? मूल निवास-डेमोग्राफी चेंज पर भी खुलकर बोले विनोद चमोली

उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मूल पहचान पर भी संकट खड़ा है. उस पहचान को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है तो इस तरह से मूल निवास पहाड़ और मैदान को अलग करने का विषय नहीं बल्कि, यह उत्तराखंड की मूल पहचान का प्रश्न है. उन्होंने कहा कि उनकी बात पर मैदानी मूल से आने वाले विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी कहा कि उन्हें मूल निवास चाहिए.

विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस तरह से उत्तराखंड राज्य परिधि के अंदर आने वाले व्यक्ति पर राज्य के सभी कानून लागू होते हैं. मूल निवास की जो मांग की जा रही है, वो जितनी पहाड़ी क्षेत्र में लागू होती है, उतनी ही जरूरी आज मैदानी क्षेत्र में भी हो चुकी है. आज मैदान के क्षेत्र के लोगों को भी मूल निवास की जरूरत है.

'मूल निवास' पहाड़ और मैदान को अलग करने का नहीं बल्कि, एक करने का विषय: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जब राज्य गठन को लेकर आंदोलन हुआ तो उस समय आंदोलन के केंद्र में पहाड़ की समस्याओं पहाड़ की अस्मिता को लेकर जुड़े विषय थे. यह सच है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन पूरी तरह से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर हुआ था, लेकिन जब राज्य गठन हुआ तो उत्तराखंड राज्य के परिधि के अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है, वो उत्तराखंड का निवासी है.

उन्होंने कहा कि निवास प्रमाण पत्र बनने चाहिए. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है. देश सभी लोगों का है और कोई भी कहीं भी जाकर रह सकता है. व्यवसाय के साथ नौकरी आदि कर सकता है. उसके लिए उसकी पहचान निवास प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए, लेकिन मूल निवास की अपनी एक अलग अवधारणा है.

राज्य बनने के बाद खत्म हुई मूल निवास की व्यवस्था: मूल निवास में बदलाव को लेकर विनोद चमोली कहते हैं कि राज्य बनने से पहले मूल निवास भी बनते थे. साथ ही निवास प्रमाण पत्र भी बनते थे, लेकिन राज्य गठन के बाद मूल निवास बनाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई. स्थाई निवास बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी हाल के उत्तराखंड दौरे में इस बात को कहा है कि देश में अध्यात्म का प्राण उत्तराखंड की संस्कृति में है. यही उत्तराखंड के लोगों का मूल भी है. उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश के संस्कृति के लिए बेहद जरूरी है. यह तभी बचेगी, जब उत्तराखंड के मूल यानी यहां की संस्कृति की अलग से पहचान की जाएगी. वो इसी दृष्टि से मूल निवास को देखते हैं.

'मूल निवास' लाभ और हानि नहीं, बल्कि पहचान और अस्मिता का विषय: उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विधायक विनोद चमोली कहते हैं कि मूल निवास को हमें लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. बल्कि, यह विषय हमारी पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि मूल निवास हमारे जीवन शैली, परंपराएं और सांस्कृतिक विशिष्टता से जुड़ा विषय है.

उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में ही देहरादून नगर पालिका को नगर निगम में अपग्रेड कराया. अपनी सीट छोड़ी. उसके बाद साल 2008 और 2013 में लगातार दो बार देहरादून नगर निगम के मेयर बने. इसके बाद साल 2017 और 2022 में विधायक का चुनाव जीतकर आए हैं. तब से लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि साल 1988 में वो बीजेपी के सिंबल पर देहरादून में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले चुनिंदा लोगों में से एक थे. जिसमें से आज केवल वही राजनीति में बने हुए हैं. उनके साथ के दो लोग नहीं रहे. जबकि, एक निष्क्रिय हो गए. वहीं, इसके बाद उन्होंने साल 1997 में देहरादून नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा.

राज्य आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा और उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी कई ऐसे विषय हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ. ऐसे में उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो उन विषयों पर मुखरता से बोलते हैं. विधायक चमोली ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बताया.

मूल निवास पर इतना मुखर क्यों हैं विनोद चमोली? बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद चमोली का कहना है कि उनका बचपन गांव में गुजरा है. वो खुद माता-पिता के साथ तमाम तरह की परेशानियों से दो-चार हुए हैं. उन्हें लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए. वहीं, इसके बाद जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ तो उसके केंद्र में भी मूल निवास एक बड़ा विषय था.

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से मूल निवास 1950 लागू करने की मांग हो रही है. जिसे लेकर विभिन्न संगठन से जुड़े लोग अक्सर आवाज मुखर करते हैं. इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा भी छाया हुआ है. खुद बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी मूल निवास और डेमोग्राफिक चेंज के पक्ष में बोलते दिखाई देते हैं. इसी कड़ी में ईटीवी भारत ने विधायक चमोली से पूछा कि आखिर वो मूल निवास पर इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? जिस पर उन्होंने विस्तार से जवाब दिया.

विधानसभा में मूल निवास पर क्यों हुआ विवाद? हाल ही में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा में आहूत विशेष सत्र के दौरान सदन के भीतर विनोद चमोली ने इन तमाम विषयों को उठाए तो विवाद खड़ा हो गया. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए विनोद चमोली ने बताया कि वो अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पूरे उत्तराखंड के विषय पर बोल रहे थे और इसी बीच विपक्ष ने उन्हें इंटरप्ट किया.

विनोद चमोली बताते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों को यह बुरा लगा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब पहली सरकार बनी थी, तब इस सरकार में जिस तरह से गलतियां हुईं, वो उस पर भी बोल रहे थे. विनोद चमोली ने कहा कि वो एक उत्तराखंडी होने के नाते बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोग अपनी पार्टी के बचाव में बोल रहे थे. यही वजह थी कि विनोद चमोली ने कहा कि 'मैं एक उत्तराखंडी के नाते बोल रहा हूं और तुम लोग पार्टी के नाते बोल रहे हो...'

वहीं, इसके अलावा सदन में विनोद चमोली ने एक विधायक को उत्तराखंड का चौधरी करके भी संबोधित किया था. जिस पर विनोद चमोली ने स्पष्ट किया कि संबंधित सदस्य की ओर से उन्हें बीच में गैरसैंण की मुद्दे पर डिस्टर्ब किया जा रहा था. जबकि, उनकी ओर से गैरसैंण को लेकर विस्तार से पहले ही कहा जा चुका था. उस समय वो विधायक सदन के बाहर थे.

पहाड़ से पलायन करते नेताओं पर विनोद चमोली का कटाक्ष: विधानसभा के भीतर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़ से पलायन करते नेताओं पर भी कटाक्ष किया था. जिस पर पहाड़ी मूल से आने वाले नेता विनोद चमोली से पूछा गया कि आखिर क्यों पहाड़ के नेता लगातार देहरादून, उधम सिंह नगर या तराई के इलाकों में आ रहे हैं?

बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के बयान का विनोद चमोली ने किया समर्थन: इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है. जिस तरह से सदन के भीतर लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने यह बात कही गई, वो भी इसका समर्थन करते हैं.

उन्होंने कहा कि पहाड़ की विधायकों को पहाड़ पर रहना चाहिए. यदि पहाड़ का विधायक ही मैदान में पलायन कर जाएगा और मैदान में सीट ढूंढने लग जाएगा तो फिर पहाड़ को कौन संभालेगा? उन्होंने कहा कि वो इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं.

विनोद चमोली ने कहा कि उन्होंने देहरादून से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन आज भी वो पहाड़ों पर जाते हैं और अपने गांव में क्षेत्र की देखभाल करते हैं. उन्होंने कहा कि बसपा विधायक मोहम्मद सज्जाद ने सदन के भीतर जो बात कही गई थी, वो एक कटाक्ष था, लेकिन बाद में बढ़ी हो गई. बढ़ी भी इसलिए हुई, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही थी.

मैदानी क्षेत्रों में मैदान के मूल निवासियों को नहीं मिल रहा प्रतिनिधित्व का मौका: पहाड़ों से लगातार हो रहे हैं. पलायन के चलते एक संकट मैदानी क्षेत्र के मूल निवासियों पर भी है. पहाड़ के लोगों का मैदान में बढ़ रहे दबाव का सबसे ज्यादा असर स्पष्ट तौर पर चुनाव के दौरान देखने को मिलता है. जहां सभी राजनीतिक दल आज की तारीख में नॉन पहाड़ी प्रत्याशी पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं.

हाल ही में पिछले निकाय चुनाव के दौरान देहरादून नगर निगम के चुनाव में यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिला था. ऐसे में विनोद चमोली से पूछा गया कि लंबे समय से राजनीतिक दलों में अपनी सेवाएं दे रहे मैदानी मूल के लोगों पर आज प्रतिनिधित्व का संकट है, क्या इसके पीछे भी यहां पलायन एक बड़ी वजह है? जिस पर उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति में बिल्कुल यह देखा जाता है कि जीत के समीकरण क्या है?

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से जब मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसी मूल के होंगे तो जीत का समीकरण देखे जाते हैं. साथ ही कहा कि निश्चित तौर से जिस तरह से पिछले दो दशक में मैदानी इलाकों में पहाड़ से उतरे लोगों की संख्या बढ़ी है, उसका असर प्रतिनिधित्व पर भी देखने को मिलता है.

मूल निवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 'देवभूमि परिवार योजना': मूल निवास और डेमोग्राफिक चेंज पर विनोद चमोली का कहना है कि वो लंबे समय से प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी पर भी बोलते रहे हैं. यह मूल निवास का ही एक दूसरा पहलू है. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से समय-समय पर मूल निवास, भू प्रबंधन, डेमोग्राफी चेंज के विषय को विधानसभा एवं विधानसभा के बाहर भी उठाया जाता रहा है. यही वजह है कि आज सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है.

विधायक चमोली ने कि कहा कि सरकार ने आज जो 'देवभूमि परिवार योजना' शुरू की है, यह प्रदेश में पहचान और सत्यापन से जुड़ा हुआ एक विषय है. आगे जब एसआईआर (SIR) लागू होगा, उसमें भी यह सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है. उन्होंने कहा कि देवभूमि परिवार योजना के तहत जब एक-एक परिवार और एक-एक व्यक्ति का चिह्नीकरण होगा और सभी का डाटा हमारे पास होगा.

वेरिफिकेशन होगा तो निश्चित तौर से यह उनकी मूल पहचान से भी जुड़ेगा. हमें राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी मिल पाएगी कि वो कहां से है और उसकी जानकारी क्या है? उन्होंने कहा कि इससे हमें दो तरह के फायदे होंगे. एक तो उसका जो मूल निवास होगा, उसका पता लग जाएगा और दूसरा जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है या जो लोग यहां से वहां जा रहे हैं, उनका भी चिन्हीकरण हो पाएगा.

विधायक चमोली ने कहा कि आज कई राज्यों ने अपनी मूल निवास पॉलिसी तय की है. बिहार में इसके ताजा उदाहरण देखने को मिले हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी मूल निवास लागू होना चाहिए. इसकी कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए. हमें तय करना चाहिए कि मूल निवास की डेट क्या मानी जाए, लेकिन मूल निवास बनना बेहद जरूरी है.

