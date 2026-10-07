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Exclusive Interview : पिता ने लगाया ठेला, 10 बार असफल हुए, अब जापान में जीते दो मेडल; एशियन गेम्स के स्टार नीरज चौहान का विशेष साक्षात्कार

नीरज चौहान का विशेष साक्षात्कार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : जापान के एशियन गेम्स में मेरठ के तीरंदाज नीरज चौहान ने शानदार उपलब्धि हासित की है. उन्होंने रजत और कांस्य पदक लाकर अपने साथ-साथ मेरठ और देश का भी नाम रोशन किया है. वह बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं. नीरज के पिता कभी कैलाश प्रकाश स्टेडियम में कुक का काम करते थे. परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी. एक समय तो ऐसे हालात हो गए थे कि परिवार के भरण-पोषण के लिए पिता को सब्जी का ठेला भी लगाना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बेटे को खेलने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहे. ईटीवी भारत ने नीरज चौहान और उनके पिता से खास बातचीत की.

नीरज ने बताया कि उन्होंने 2013 में आर्चरी के साथ खेलों में शुरुआत की थी. 2020 में रिकर्व किया, जिसमें 2022 में वर्ल्ड कप के लिए चयनित हुए. फिर 2023 में एशियन गेम्स के लिए भी सेलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वह प्रतिभाग करने नहीं जा पाए. अब 2026 में खेल में शामिल हुए और दो-दो मेडल जीतकर लाए हैं. नीरज ने बताया कि इसके पहले वह 10 बार वर्ल्ड कप भी आर्चरी में खेल चुके हैं. हालांकि तब उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा था.

दरअसल, तीरंदाज नीरज चौहान ने एशियन गेम्स में रिकर्व टीम इवेंट में रजत पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर परिवार और देश को दोहरी खुशी दी है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि वह कैलाश प्रकाश स्टेडियम में रहते थे, इसलिए बचपन से ही वहां बच्चों को खेलते देखते थे और वहीं से उन्हें खेल में जाने का प्रोत्साहन मिला.

नीरज ने कहा कि इस बार की सफलता पर वह काफी खुश हैं. साथ ही, उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय परिवार बहुत परेशानी में आ गया था. फिर भी पिता ने हार नहीं मानी और उनके खेल को कभी रुकने नहीं दिया. पिता ने कुक की नौकरी करके परिवार की परवरिश की है.

नीरज का स्वागत करते हुए (Photo Credit; ETV Bharat)

सब पापा की वजह से संभव

नीरज ने कहा कि हम लोगों ने पिता जी के परिश्रम को समझा और कड़ी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे. मेरा भाई सुनील चौहान बॉक्सर है. आज हम लोग बहुत खुश हैं. 13 साल बाद इस गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए हैं. यह सब पापा की वजह से संभव हुआ है.

नीरज चौहान और अन्य (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या बोले माता-पिता ?

वहीं, नीरज के पिता अक्षय चौहान ने कहा कि कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बच्चों को कभी रुकने नहीं दिया. मेरी मेहनत को बच्चों ने भी समझा. एक बेटा सुनील चौहान बॉक्सर है और दूसरा नीरज, जिसने देशभर में नाम रोशन किया है. नीरज की मां परमशिला ने कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं. मैं चाहती हूं कि सबके बच्चे ऐसे ही अपने माता-पिता के सपने पूरे करें.

नीरज चौहान (Photo Credit; ETV Bharat)

संकट के समय सरकार ने की मदद

नीरज की मां ने बताया कि लॉकडाउन के दिनों में ऐसी हालत हो गई थी घर में एक रुपया भी नहीं था. किसी तरह सब्जी का ठेला लगाकर बच्चों भी मदद करते थे. जब इसकी जानकारी मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी तक पहुंची, तो उस वक्त दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिली थी. फिर खेलों में शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें ITBP में नौकरी मिल गई. परिवार मूलरूप से गोरखपुर का रहने वाला है.

नीरज का स्वागत करते हुए (Photo Credit; ETV Bharat)

तीरंदाजी के लिए सोनभद्र हॉस्टल में प्रवेश

नीरज के पिता ने यह भी बताया कि तीरंदाजी के लिए नीरज को सोनभद्र हॉस्टल में प्रवेश मिल गया था, जहां रहकर उसने मेहनत की. 2018 में जूनियर और 2021 में सीनियर नेशनल में रजत पदक जीता था. उन्हें खेल कोटे से ही आईटीबीपी में नौकरी मिली है. वहीं, नीरज के भाई सुनील बॉक्सर खेल कोटे से पीएसी में तैनात हैं. इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने कहा कि नीरज ने कड़ी मेहनत से सफलता पाई है. ऐसे बच्चों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है.

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