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अलनीनो के प्रभाव से झारखंड में भी सुखाड़ जैसे बन सकते हैं हालात: कृषि सचिव

झारखंड में अब तक हुई कम बारिश और बीज वितरण को लेकर राज्य कृषि विभाग के सचिव से संवाददाता उपेंद्र कुमार ने खास बातचीत की.

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कृषि विभाग सचिव अबु बकर सिद्दीकी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 5:57 PM IST

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रांची: अलनीनो की वजह से इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामान्य से कम बारिश का था. कम बारिश और अलनीनो के प्रभाव में सबसे ज्यादा आने वाले जिलों में खेतीबाड़ी को लेकर वैकल्पिक तैयारी की समीक्षा के लिए केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 जून को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में देश के सभी राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्री और कृषि सचिव शामिल होंगे.

झारखंड में समय पर मानसून के दस्तक देने के बावजूद अब तक मानसून की कमजोर स्थिति ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. 1 जून से 22 जून तक झारखंड में सामान्य से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है. ऐसे में कृषि विभाग का आकलन क्या है और सुखाड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या तैयारी की जा रही है. साथ ही केंद्र द्वारा योजना के लिए दिए जाने वाले राशि खर्च न करने के आरोपों को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता उपेंद्र कुमार ने झारखंड के कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी से खास बातचीत की.

कृषि विभाग के सचिव से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

राज्य में चलाया जा रहा है 48 किसान जागरूकता रथ

कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने कहा कि जुलाई महीने में स्थिति खराब होने की संभावना को देखते हुए हर जिले के लिए आकस्मिक कार्य योजना (Contingent Action Plan) बनाई गई है. साथ ही स्टेट लेवल पर भी प्लान तैयार किया गया है. कृषि सचिव ने कहा कि किसानों को कम बारिश में होने वाली धान की प्रजाति, मोटे अनाज, दलहन और मक्का की खेती को लेकर जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए राज्य भर में 48 किसान जागरूकता रथ चलाया जा रहा है, जो किसानों को यह भी बता रहा है कि इस बार झारखंड में कम वर्षा की स्थिति में वह क्या करें.

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रोपनी करते किसान (ईटीवी भारत)

वीडियो सॉन्ग के जरिए किसानों को किया जा रहा है जागरूक

कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने कहा कि वीडियो सॉन्ग के माध्यम से झारखंड के किसानों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही पशु चारा की कमी न हो, इसके लिए विभाग गंभीर है. वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में बड़े जलाशयों में पानी की कमी नहीं होगी और मानसून के उत्तरार्ध में अच्छी बारिश भी हो जाये तो मत्स्य उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

किसानों के बीच बीज वितरण को लेकर पूछे सवाल पर कृषि सचिव ने माना कि इस वर्ष धान बीज वितरण में थोड़ा विलंब हुआ है. लेकिन जून तक सभी जिलों में बीज वितरण का काम पूरा कर लिया जाएगा. उन्होने ईटीवी भारत के माध्यम से राज्य के किसानों, मत्स्यपालकों और पशुपालकों से अपनी फसल, तालाब और पशुओं की बीमा कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और किसानों को बेहद कम पैसा खर्च करना पड़ता है.

पांच वर्षों से बजट का 80-90% राशि खर्च कर रहा है विभाग: कृषि सचिव

राज्य में कृषि विभाग द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं कर पाने और बड़ी रकम के पीएल खाते में जाने की बात को कृषि सचिव ने पुरानी बात बताई. उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से विभाग 80-90 प्रतिशत राशि खर्च कर रहा है. पहले यह 50-60 प्रतिशत होता था. उन्होंने कहा कि कृषि में सीजनल बजट खर्च होता है. ऐसे में अब सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि बजट की राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाए.

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झारखंड में मानसून (ईटीवी भारत)

समय पर दस्तक देने के बावजूद कमजोर रहा है मानसून

इस बार झारखंड में मानसून ने अपने निर्धारित समय पर संथाल के रास्ते दस्तक दे दिया था. लेकिन उसके बाद इतने दिन गुजर जाने के बाद भी यह पूरा राज्य को कवर नहीं कर पाया है. वहीं मानसूनी बारिश भी सामान्य से काफी कम रही है. झारखंड में 1 जून से 22 जून तक की अवधि में सामान्य से 60 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

झारखंड में इस अवधि में सामान्य वर्षापात 114.2MM की जगह मात्र 20.6 MM बारिश हुई है. रांची और दुमका ही ऐसे दो जिले हैं, जहां अब तक कि मानसूनी बारिश सामान्य वर्षापात के रेंज में हैं. गढ़वा, साहिबगंज, पलामू, चतरा, लोहरदगा और देवघर जैसे जिलों की स्थिति तो बेहद खराब है. जहां सामान्य से काफी कम बारिश हुई है.

1 जून से 22 जून तक राज्य में हुए मानसूनी बारिश की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.जिलासामान्य वर्षा(%)वास्तविक वर्षा(%)अधिकतम/न्यूनतम(%)
1.बोकारो100.538.7-61
2.चतरा85.96.8-92
3.देवघर111.727.2-76
4.धनबाद12568.5-45
5.दुमका121.3106.2-12
6.पूर्वी सिंहभूम152.647.9-69
7.गढ़वा72.601-99
8.गिरिडीह108.555.7-49
9.गोड्डा106.925.7-76
10.गुमला116.622-81
11.हजारीबाग109.640.3-63
12.जामताड़ा12566-47
13.खूंटी123.728.4-79
14.कोडरमा85.325.3-70
15.लातेहार96.129.8-69
16लोहरदगा114.220.6-82
17.पाकुड़ा149.452.7-65
18.पलामू5910.6-82
19.रामगढ़112.970.8-37
20.रांची115.6118.22
21.साहिबगंज141.43.2-98
22.सरायकेला130.320.2-84
23.सिमडेगा138.667-52
24.पश्चिम सिंहभूम12438.2-69

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