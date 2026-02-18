ETV Bharat / state

देवबलौदा घटना के खिलाफ विशेष समुदाय में आक्रोश, कलेक्टर से दोषियों पर कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मेले में दुकान लगाने वाले उनके समाज के व्यापारियों के साथ अभद्रता की गई और जातिगत गालियां देकर उनका अपमान किया गया.समुदाय के लोगों का कहना है कि कुछ तत्व सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा से भाईचारे और आपसी सद्भाव की रही है.

दुर्ग : देवबलौदा मेले में धर्म छिपाकर व्यापार करने के मामले में विशेष धर्म के लोगों की दुकानें बंद कराई गई थी.इस विवाद के बाद अब विशेष समुदाय के लोगों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है. भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के बैनर तले करीब 17 मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो.दो दिन पहले देवबलौदा में एक परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे समाज में आक्रोश है-मोहम्मद राजन, प्रतिनिधि

दोषी व्यक्ति के खिलाफ होगी कार्रवाई



वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान हुई घटना को लेकर भिलाई-दुर्ग धर्म विशेष समाज ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.



क्या है मामला ?

देवबलौदा में शिवरात्रि मेले में धर्म छिपाकर व्यापार करने का आरोप हिंदू संगठन ने लगाया था.इन आरोपों के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान बंद कराई और सामान भी जब्त किया था.हिंदू संगठन ने आरोप लगाया था कि मेले में हिंदू धर्म के व्यापारी बनकर दूसरे धर्म के लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं. इस बात को लेकर विरोध शुरू हुआ. मेले के दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी.

