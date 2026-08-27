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'स्वच्छ जयपुर-स्वस्थ जयपुर' अभियान: जयपुर के परकोटा क्षेत्र में नगर निगम का स्वच्छता अभियान, आयुक्त ने संभाला मोर्चा

स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते आयुक्त ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'स्वच्छ जयपुर-स्वस्थ जयपुर' अभियान के तहत परकोटा क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मोर्चा संभाला और ई-रिक्शा व पैदल भ्रमण कर जायजा लिया. मानसून के बाद मौसमी बीमारियों की रोकथाम के संकल्प के साथ फॉगिंग कराई गई. आयुक्त ने संकरी गलियों और बाजारों में सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया और कहा कि डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और सफाई निरंतर जारी रहनी चाहिए. निगम आयुक्त कसेरा ने बताया कि अभियान का दूसरा चरण गुरुवार को छोटी चौपड़ से शुरू हुआ. इससे पहले पहले चरण की शुरुआत 25 अगस्त 2026 को सांगानेर और मानसरोवर जोन से हुई थी. गुरुवार को किशनपोल और हवामहल जोन में अभियान चला. पढ़ें: सड़क पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, निगम ने 11 हजार का जुर्माना ठोका