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जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में श्वेता गुप्ता को झटका, जमानत याचिका खारिज

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा में अनियमितता के मामले में जेल में बंद तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को मंगलवार को अदालत से बड़ा झटका लगा. रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान सीआईडी और बचाव पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने श्वेता गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया.

वहीं CGL फर्जीवाड़ा के किंगपिन अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. कार्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

वाट्सएप से पेपर लीक करने का आरोप

सुनवाई के दौरान सीआईडी ने श्वेता गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए. सीआईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि श्वेता गुप्ता ने अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा की उत्तर कुंजी लीक की थी. सीआईडी ने उनके खिलाफ जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर करीब 1000 पन्नों की केस डायरी भी अदालत में पेश की. केस डायरी में आरोपियों की भूमिका और उनके खिलाफ जुटाए गए कई साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है.

बचाव पक्ष ने कहा- मामले से कोई संबंध नहीं

वहीं, श्वेता गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने सीआईडी के आरोपों का विरोध किया. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि श्वेता गुप्ता की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में आरोपी बनाया गया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.