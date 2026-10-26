ETV Bharat / state

अंबाला में दिव्यांगता को पीछे छोड़ हौसलों के दम पर आगे बढ़ रहे बच्चे, स्केटिंग ट्रैक पर विशेष बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, देश के लिए पदक जीतने का सपना

अंबाला में दिव्यांगता को पीछे छोड़ हौसलों के दम पर आगे बढ़ रहे बच्चे ( ETV Bharat )

अंबाला: विशेष बच्चों का आत्मविश्वास और उनके सपनों को पूरा करने का जज्बा हर किसी को प्रेरित कर रहा है. दरअसल, अंबाला में स्केटिंग ट्रैक पर 30 से ज्यादा विशेष बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इन बच्चों का लक्ष्य सिर्फ खेल में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना भी है.

सुभाष पार्क में हुआ चयन ट्रायल: अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में विशेष पैरा रोलर स्केटिंग चयन ट्रायल आयोजित किया गया. इसमें 30 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया. ट्रैक पर स्केटिंग करते बच्चों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण था कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. चयन ट्रायल के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को आगे की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा.