अंबाला में दिव्यांगता को पीछे छोड़ हौसलों के दम पर आगे बढ़ रहे बच्चे, स्केटिंग ट्रैक पर विशेष बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, देश के लिए पदक जीतने का सपना
अंबाला में 30 से ज्यादा विशेष बच्चों ने पैरारोलर स्केटिंग ट्रायल में प्रतिभा दिखाई. ये बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सपना देख रहे.
Published : October 26, 2026 at 11:33 AM IST
अंबाला: विशेष बच्चों का आत्मविश्वास और उनके सपनों को पूरा करने का जज्बा हर किसी को प्रेरित कर रहा है. दरअसल, अंबाला में स्केटिंग ट्रैक पर 30 से ज्यादा विशेष बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इन बच्चों का लक्ष्य सिर्फ खेल में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना भी है.
सुभाष पार्क में हुआ चयन ट्रायल: अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में विशेष पैरा रोलर स्केटिंग चयन ट्रायल आयोजित किया गया. इसमें 30 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया. ट्रैक पर स्केटिंग करते बच्चों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण था कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. चयन ट्रायल के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों को आगे की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा.
बच्चों की सफलता के पीछे मांओं का संघर्ष: इन बच्चों की उपलब्धियों के पीछे उनकी मांओं का संघर्ष, धैर्य और लगातार प्रोत्साहन भी शामिल है. गुरुवंश की मां ज्योति ने बताया कि, "एक समय लोग बेटे की क्षमताओं को लेकर नकारात्मक बातें करते थे. आज स्केटिंग ने उसे आगे बढ़ने का नया रास्ता दिया है. कोच के मार्गदर्शन से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है. बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है."
राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहचान का सपना: वहीं, एक अन्य अभिभावक ने कहा कि, "विशेष बच्चों को अपनी क्षमताएं साबित करने के लिए प्रोत्साहन और पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए. इन मांओं की इच्छा है कि उनके बच्चे देश के लिए पदक जीतें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें. बच्चों की मेहनत और उनका आत्मविश्वास इस दिशा में उम्मीद जगाता है."
कोच दे रहे प्रशिक्षण: वहीं, स्केटिंग कोच चंद्रराज शर्मा बच्चों को नियमित प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखार रहे हैं. कोच ने कहा कि, "चयन ट्रायल के जरिए प्रतिभाशाली बच्चों को आगे की प्रतियोगिताओं में मौका मिलेगा. उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं."
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