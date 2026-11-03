झालावाड़ में विशेष बच्चों ने बनाई फैंसी मोमबत्तियां, कलेक्टर ने मिनी सचिवालय परिसर में स्टॉल का किया उद्घाटन
कलेक्टर ने कहा-बच्चों ने कई फैंसी और आकर्षक डिजाइन में मोमबत्तियां तैयार की हैं, दीपावली पर आमजन के घरों को रोशन करेंगी
Published : November 3, 2026 at 5:38 PM IST
झालावाड़: दीपावली के मौके पर शहर के मानसिक और विमंदित आवासीय विद्यालय के बच्चों ने डिजाइनर, फैंसी और स्टाइलिश मोमबत्तियां तैयार की हैं. रंग-बिरंगी और अलग-अलग डिजाइन वाली ये मोमबत्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बच्चों के इस हुनर को पहचान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मिनी सचिवालय परिसर में स्टॉल लगाई है. आमजन किफायती दामों पर ये मोमबत्तियां खरीद सकते हैं. इस दीपावली पर इन मोमबत्तियों की खरीदारी सिर्फ घरों को रोशन नहीं करेगी, बल्कि विशेष बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी.
कलेक्टर ने किया स्टॉल का उद्घाटन: मिनी सचिवालय परिसर में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ सहित मौके पर उपस्थित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टॉल का उद्घाटन किया और बच्चों से रंग-बिरंगी मोमबत्तियां खरीदीं. विशेष योग्यजन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को प्रोत्साहन देने के लिए आवासीय विद्यालय की ओर से आग्रह किया गया था. इसके बाद मिनी सचिवालय के बाहर इन बच्चों का एक काउंटर लगाया गया है.
फैंसी और आकर्षक डिजाइन की मोमबत्तियां: अजय सिंह राठौड़ ने कहा-बच्चों ने कई फैंसी और आकर्षक डिजाइन में मोमबत्तियां तैयार की हैं, जो आने वाले दीपावली महोत्सव पर आमजन के घरों को रोशन करेंगी. इस दीपावली पर विशेष बच्चों द्वारा बनाई गई मोमबत्तियां खरीदकर उनका उत्साहवर्धन करें.
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सहयोग से बच्चों को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर: जिला कलेक्टर ने कहा-आमजन के सहयोग से इन बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इस दीपावली यदि बाजार की चकाचौंध के बीच इन बच्चों के हाथों से बनी मोमबत्तियां खरीदते हैं, तो यह केवल रोशनी का सामान खरीदना नहीं, बल्कि उनके सपनों, मेहनत और आत्मसम्मान को नई चमक देना होगा.
20 दिन के प्रशिक्षण से निखरा बच्चों का हुनर: विद्यालय की संचालिका प्रतिमा चौहान ने बताया-संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष मानसिक रूप से कमजोर और विशेष योग्य बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने हुनर के दम पर भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें. इस वर्ष करीब 15 से 20 बच्चों को लगातार 20 दिनों तक कैंडल मेकिंग का प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद बच्चों ने आकर्षक और फैंसी डिजाइन की मोमबत्तियां तैयार कीं, जिन्हें दीपावली के अवसर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है. संस्थान में बच्चों को मोमबत्तियां बनाने के साथ पेपर बैग, ऑफिस फाइल, इंडेक्स फाइल, वेडिंग लिफाफे और ऑफिस लिफाफे तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इसका उद्देश्य बच्चों को हुनरमंद बनाकर भविष्य में रोजगार से जोड़ना है, ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वे किसी संस्थान से जुड़कर अपनी आजीविका चला सकें.
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