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झालावाड़ में विशेष बच्चों ने बनाई फैंसी मोमबत्तियां, कलेक्टर ने मिनी सचिवालय परिसर में स्टॉल का किया उद्घाटन

मिनी सचिवालय परिसर में फैंसी मोमबत्तियों की स्टॉल ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: दीपावली के मौके पर शहर के मानसिक और विमंदित आवासीय विद्यालय के बच्चों ने डिजाइनर, फैंसी और स्टाइलिश मोमबत्तियां तैयार की हैं. रंग-बिरंगी और अलग-अलग डिजाइन वाली ये मोमबत्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बच्चों के इस हुनर को पहचान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मिनी सचिवालय परिसर में स्टॉल लगाई है. आमजन किफायती दामों पर ये मोमबत्तियां खरीद सकते हैं. इस दीपावली पर इन मोमबत्तियों की खरीदारी सिर्फ घरों को रोशन नहीं करेगी, बल्कि विशेष बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी.