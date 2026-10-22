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लखनऊ में कल विशेष आकस्मिक अवकाश, स्नातक और शिक्षक मतदाता डालेंगे वोट

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के तहत आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होना है. इस दौरान मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है.

जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है. मतदान में अधिक से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को अवकाश की घोषणा की गई है.