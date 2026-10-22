लखनऊ में कल विशेष आकस्मिक अवकाश, स्नातक और शिक्षक मतदाता डालेंगे वोट
23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर लखनऊ में आकस्मिक अवकाश घोषित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:46 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के तहत आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होना है. इस दौरान मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है.
जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है. मतदान में अधिक से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को अवकाश की घोषणा की गई है.
इसके तहत उन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और संबंधित स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में बोनाफाइड मतदाता हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए समय उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाता ही मतदान कर सकते हैं. ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाला यह विशेष आकस्मिक अवकाश मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
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