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गाजियाबाद SIR: वीकेंड पर लगेंगे विशेष शिविर, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

गाजियाबाद मतदाता सूची ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से छूट गए पत्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए गाजियाबाद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार और रविवार को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. वही, बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र पाए जाने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरवाने में मदद करेंगे.

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचन नामावली की तुलना विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचन नामावली से की जाएगी, जिसके आधार पर ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिनके नाम पूर्व निर्वाचन नाम वाली में शामिल थे लेकिन वर्तमान प्रकाशक निर्वाचन नाम वाली में सम्मिलित नहीं है.