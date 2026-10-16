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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका; उन्नाव में 2740 बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप, वेबसाइट पर भी भर सकेंगे फाॅर्म

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उन्नाव/जालौन : जिले में 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का पंजीकरण किया जाएगा. शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई.

बैठक में एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान छूटे पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई. जिले के सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2740 मतदेय स्थलों पर आयोजित होने वाले इन कैंपों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रहेंगे. मतदाता बनने के लिए पात्र नागरिक कैंप में फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे.

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bhar) जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो. उन्होंने नागरिकों से अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील की. नाम नहीं होने पर पात्रता के अनुसार फार्म-6 भरकर पंजीकरण कराने को कहा.



उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ बैठक कर उन्हें सक्रिय करने और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करने की अपील की. साथ ही मृत व्यक्तियों अथवा अन्य कारणों से हटाए जाने योग्य नामों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई कराने को कहा.





मतदाता पंजीकरण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और तहसील कार्यालयों में मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं. इसके अलावा नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ और वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 भर सकते हैं. फार्म-6 नए मतदाता के पंजीकरण, फार्म-7 नाम हटाने या सूची में शामिल नाम पर आपत्ति तथा फार्म-8 मतदाता विवरण में सुधार सहित निर्धारित बदलावों के लिए उपयोग किया जाता है.





जिले में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनों के चिह्नांकन की प्रक्रिया 17 और 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. इसी दिन सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आपत्तियां और सुझाव दे सकें.