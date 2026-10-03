ETV Bharat / state

उत्तराखंड SIR फाइनल लिस्ट, काटे गए 9.31 लाख नामों के लिए लगेंगे स्पेशल कैंप, पात्र वोटर्स को किया जाएगा शामिल

काटे गए 9.31 लाख नामों के लिए लगेंगे स्पेशल कैंप ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है. ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी मतदाता सूची के मुताबिक, उत्तराखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 71 लाख 58 हजार 949 हो गई है. हालांकि, प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान कुल 9 लाख 31 हजार से ज्यादा मतदाताओं का नाम हटाया गया है. ऐसे में अब पात्र लोगों का नाम मतदाता में शामिल किए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विशेष कैंप लगाने जा रहा है. जिस दौरान एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट (एएसडीडी) और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए पात्र लोगों के नाम को शामिल किया जाएगा.

दरअसल, एएसडीडी और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए पात्र मतदाताओं के नाम को जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में एक महीने के लिए एक स्पेशल कैंप लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग में 29 सितंबर को विशेष कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके तहत उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. इस अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर, एएसडीडी श्रेणी के 8 लाख 26 हजार 977 मतदाताओं और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए 97 हजार 186 मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे, इस दौरान जो लोग पात्र हैं, उन लोगों से फॉर्म-6 भरवाया जाएगा. ताकि उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके. काटे गए 9.31 लाख नामों के लिए लगेंगे स्पेशल कैंप (VIDEO-ETV Bharat) एएसडीडी और इनएलिजिबल श्रेणी में शामिल पात्र लोगों को मतदाता बनाए जाने को लेकर बीएलओ की भूमिका भी तय कर दी गई है. जिसके तहत बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे, और ऐसे वोटरों को चिन्हित करेंगे जिनका नाम एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में शामिल थे. लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं. ऐसे वोटरों की एक अलग लिस्ट तैयार करेंगे. बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग पात्र पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म- 6 भरवाने में मदद करेंगे. बीएलओ घर-घर जाने के दौरान इस पर ध्यान देंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म- 6 भरा जाए.