उत्तराखंड SIR फाइनल लिस्ट, काटे गए 9.31 लाख नामों के लिए लगेंगे स्पेशल कैंप, पात्र वोटर्स को किया जाएगा शामिल
उत्तराखंड SIR की फाइनल लिस्ट से छूटे हुए योग्य वोटरों के नाम जोड़ने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 3, 2026 at 7:13 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है. ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. जारी मतदाता सूची के मुताबिक, उत्तराखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 71 लाख 58 हजार 949 हो गई है. हालांकि, प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान कुल 9 लाख 31 हजार से ज्यादा मतदाताओं का नाम हटाया गया है. ऐसे में अब पात्र लोगों का नाम मतदाता में शामिल किए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विशेष कैंप लगाने जा रहा है. जिस दौरान एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट (एएसडीडी) और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए पात्र लोगों के नाम को शामिल किया जाएगा.
दरअसल, एएसडीडी और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए पात्र मतदाताओं के नाम को जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में एक महीने के लिए एक स्पेशल कैंप लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग में 29 सितंबर को विशेष कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके तहत उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. इस अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर, एएसडीडी श्रेणी के 8 लाख 26 हजार 977 मतदाताओं और इनएलिजिबल श्रेणी में पाए गए 97 हजार 186 मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे, इस दौरान जो लोग पात्र हैं, उन लोगों से फॉर्म-6 भरवाया जाएगा. ताकि उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.
एएसडीडी और इनएलिजिबल श्रेणी में शामिल पात्र लोगों को मतदाता बनाए जाने को लेकर बीएलओ की भूमिका भी तय कर दी गई है. जिसके तहत बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे, और ऐसे वोटरों को चिन्हित करेंगे जिनका नाम एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में शामिल थे. लेकिन वर्तमान सूची में नहीं हैं. ऐसे वोटरों की एक अलग लिस्ट तैयार करेंगे. बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग पात्र पाए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फॉर्म- 6 भरवाने में मदद करेंगे. बीएलओ घर-घर जाने के दौरान इस पर ध्यान देंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म- 6 भरा जाए.
इसके साथ ही, बीएलओ इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे. इस प्रक्रिया के आखिर चरण में ईआरओ बूथवार सूची को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और मौका मिल सके. मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन जमा करने में आसानी हो, इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे. नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे.
उत्तराखंड में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है. ऐसे में प्रदेश की जनता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देख सकती है. इसके साथ ही, डीईओ/ईआरओ कार्यालय के साथ ही बीएलओ से भी मतदाता सूची ले सकते हैं. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति जो किसी भी वजह से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे सभी फॉर्म- 6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन या अपने बीएलओ के जरिए ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं.
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 29 सितंबर को नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसके तहत प्रदेश में एक महीने का कैंप संचालित किया जाएगा. इस विशेष कैंप के दौरान एएसडीडी श्रेणी में रखे गए मतदाताओं और इनएलिजिबल मतदाताओं की जानकारी को चेक किया जाएगा. इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे. हालांकि, इसके लिए राजनीतिक दलों से भी कहा गया है कि उनके बीएलए भी बीएलओ के साथ घर-घर जाए, ताकि किसी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में आशंका न रहे.
-डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड-
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