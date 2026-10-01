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फिर खुलेगा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का रास्ता, अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को मिलेगा मौका

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं के लिए राहत की खबर है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. अभियान का फोकस उन पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर रहेगा, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं. इसके साथ ही पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं को भी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि पंचायत चुनाव में इस अभियान का लाभ नहीं मिलेगा.