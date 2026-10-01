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फिर खुलेगा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का रास्ता, अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को मिलेगा मौका

निर्वाचन आयोग के इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए मतदाता आगामी पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.

State Election Commission
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं के लिए राहत की खबर है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. अभियान का फोकस उन पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर रहेगा, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं. इसके साथ ही पहली बार वोट देने जा रहे मतदाताओं को भी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि पंचायत चुनाव में इस अभियान का लाभ नहीं मिलेगा.

SIR के बाद फिर आसान हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बयान जारी कर बताया कि अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेजों में संचालित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के जरिए जागरूकता कार्यक्रम और विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि SIR के दौरान फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ जोड़ा गया घोषणा पत्र अब हटा दिया गया है. राजस्थान समेत उन राज्यों में जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पात्र नागरिक अब सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए फॉर्म-6 के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. मतदाता voters.eci.gov.in अथवा ECINET पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा.

पढ़ें: कोटा नगर निगम चुनाव : वोटर लिस्ट में 'बालाजी जी' की फोटो, हनुमानजी को 10 दिन से नहीं खोज पा रहे BLO

अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है अभियान : राजस्थान में अभियान यह अभियान अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत और विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया जाएगा. अभियान के दौरान खासतौर पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और ऐसे पात्र नागरिकों पर फोकस रहेगा, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है.

कौन कर सकता है आवेदन ?

  • पहली बार मतदान के पात्र हुए युवा
  • SIR के दौरान सूची में शामिल होने से रह गए पात्र नागरिक
  • निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले नए मतदाता
  • जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है

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आवेदन का तरीका:

  • ऑनलाइन: voters.eci.gov.in / ECINET
  • ऑफलाइन: संबंधित BLO के माध्यम से
  • सहायता: स्कूल-कॉलेजों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के विशेष कैंप

पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा इस अभियान से जुड़ने वालों को लाभ : मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह अभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसका आगामी पंचायत चुनाव पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पहले ही तय प्रक्रिया के तहत फ्रीज की जा चुकी है. ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए मतदाता आगामी पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे. यानी नए मतदाताओं के लिए यह अभियान भविष्य के चुनावों में मतदान का रास्ता तैयार करेगा, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाली मौजूदा मतदाता सूची में बाद में जुड़ने वाले नाम शामिल नहीं होंगे.

पढ़ें: SIR Jodhpur: 2 लाख मतदाताओं के नाम कटे, गहलोत की सीट सरदारपुरा से सर्वाधिक हटाए

दो आयोग, दो अलग प्रक्रियाएं -

भारत निर्वाचन आयोग

  • विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची का सतत अद्यतन
  • नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया
  • फॉर्म-6 से पंजीकरण

राज्य निर्वाचन आयोग

  • पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव
  • संबंधित चुनाव के लिए निर्धारित मतदाता सूची
  • चुनावी प्रक्रिया के दौरान सूची फ्रीज होने के बाद नए नाम उस चुनाव में शामिल नहीं

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