Special: त्योहारों के सीजन में शराब माफिया पर शिकंजा कसने की कवायद, पुराने ठिकाने भी रडार पर
झारखंड में अवैध शराब और शराब माफिया के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 5:39 PM IST
रांची: मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद झारखंड में भी उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है. आगामी कर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए राज्य में अवैध और नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है.
आगामी पर्व-त्योहार को देखते हुए स्पेशल ब्रांच की तरफ से भी शराब को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस और उत्पाद विभाग को निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब किसी भी हालत में बाजार तक ना पहुंचने पाए.
स्पेशल ब्रांच ने भी किया है अलर्ट
इसी महीने मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत की घटना के बाद झारखंड उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है. अवैध और नकली शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. राजधानी रांची को लेकर विभाग ने खास सतर्कता बरतने का फैसला लिया है, क्योंकि वर्ष 2018 में रांची में भी जहरीली शराब की घटना सामने आ चुकी है.
सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को सचिवालय में हुई बैठक में भी अवैध शराब की बिक्री और इसकी रोकथाम को लेकर चर्चा हुई थी. इसके बाद उसी दिन शाम करीब चार बजे विभागीय स्तर पर हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया. अधिकारियों को लगातार कार्रवाई करने और अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया. इसे देखते हुए अगले आठ-दस दिनों में सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू की जाएगी.
उत्पाद विभाग ने पिछले दिनों जिन स्थानों को संभावित हॉटस्पॉट या ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था, वहां दोबारा छापेमारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगले आठ से दस दिनों के भीतर चिन्हित सभी संभावित ठिकानों पर कम से कम एक बार कार्रवाई जरूर की जाए.
सहायक उत्पाद आयुक्त में बताया कि पिछले दिनों की गई कार्रवाई में करीब चार-पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
नकली शराब को बाजार तक पहुंचने से रोकना प्राथमिकता
उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ना नहीं, बल्कि नकली या जहरीली शराब को बाजार तक पहुंचने से पहले ही रोकना है. इसके लिए संभावित निर्माण स्थलों, अवैध बिक्री केंद्रों और सप्लाई से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. विभाग की कोशिश है कि आगामी त्योहारों के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जाए और लोगों की जान को खतरे में डालने वाले इस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
स्पेशल टीम तैयार
सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि विभागीय सचिव के निर्देश के बाद जिला स्तर पर विशेष टीम गठित कर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया है. रांची में भी इसके लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें लगातार अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं.
त्योहारों में शराब खपाने की कोशिश पर नजर
आगामी कर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली को देखते हुए उत्पाद विभाग ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी है. विभाग को आशंका है कि त्योहारों के दौरान शराब की मांग बढ़ने का फायदा उठाकर अवैध शराब कारोबारी नकली या बिना लाइसेंस की शराब बाजार में खपाने की कोशिश कर सकते हैं.
इसी को देखते हुए हाल के दिनों में सक्रिय शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है. साथ ही, जिन इलाकों में पहले अवैध शराब की बिक्री या निर्माण की शिकायतें मिल चुकी हैं, उन पुराने ठिकानों पर भी दोबारा छापेमारी की तैयारी है.
उत्पाद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अगले आठ से दस दिनों के भीतर चिन्हित संभावित ठिकानों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. पहले कार्रवाई वाले स्थानों की भी दोबारा जांच की जाएगी, ताकि कार्रवाई के बाद अवैध शराब का कारोबार फिर से शुरू न हो सके.
रांची के तीन बड़े शराब कारोबारियों पर विशेष नजर
उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कुछ प्रमुख नामों की सूची भी तैयार की है. इन लोगों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है.
- आजाद ईरानी उर्फ सुलेमान ईरानी - ईरबा, ओरमांझी इलाके का रहने वाला बताया जाता है. विभागीय जानकारी के अनुसार, उस पर रांची के अलावा झारखंड और बिहार में शराब की तस्करी से जुड़े होने के आरोप हैं. फिलहाल, वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है.
- देव चरण गोराई - होटवासी, नगड़ी निवासी देव चरण गोराई पर भी बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी में शामिल होने का आरोप है. वह भी फिलहाल फरार बताया जा रहा है.
- राहुल नायक - सर्वेशनगर, धुर्वा निवासी राहुल नायक फिलहाल जेल में है. हालांकि, विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उसके जेल में रहने के बावजूद उसके कथित सिंडिकेट की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
जहरीली शराब की पुनरावृत्ति रोकना चुनौती
उत्पाद विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध शराब के साथ-साथ नकली और जहरीली शराब को बाजार तक पहुंचने से रोकना है. त्योहारों से पहले चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के जरिए विभाग शराब के अवैध नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में है.
रांची में पहले जहरीली शराब की घटना हो चुकी है. ऐसे में मध्य प्रदेश की हालिया घटना के बाद विभाग की सक्रियता बढ़ गई है. अब निगाह इस बात पर है कि फरार बताए जा रहे शराब कारोबारियों तक कार्रवाई कब पहुंचती है और त्योहारों के दौरान अवैध शराब की सप्लाई पर विभाग कितनी प्रभावी रोक लगा पाता है.
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