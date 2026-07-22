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पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान; टीमें घर-घर जाकर करेंगी मवेशियों का टीकाकरण

पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी : मवेशियों को खुरपका और मुंहपका जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जनपद में बुधवार को एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई. 15 दिनों तक चलने वाले इस आभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की. इसके लिए कुल 37 टीमें बनाई गई हैं, जो पशुपालकों के घर-घर जाकर पशुओं में टीकाकरण करेंगी. दरअसल, मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग सबसे खतरनाक माना जाता है, जो बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है. इन्ही रोगों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने यह अभियान शुरू किया है. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि जिले में 1155 ग्राम पंचायतें हैं. इन ग्राम पंचायतों 4 माह से कम उम्र के बछड़े और 8 माह के ऊपर की गर्भित गाय और भैंसों को छोड़कर बाकी के पशुओं में टीकाकरण किया जाना है. पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान (Photo Credit; ETV Bharat) पशुपालन विभाग ने जिले के 5 लाख 72 हजार 650 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि इसके लिए कुल 37 टीमें बनाई गई हैं. हर टीम को टीका प्राप्त करा दिया गया है. टीकों को व्यवस्थित कोल्ड चेन में रखा गया है. हर टीम में पशुधन प्रसार अधिकारी, डिप्टी सीवीओ और पैरावेट मौजूद रहेंगे. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रावई जी जाएगी.