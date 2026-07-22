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पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान; टीमें घर-घर जाकर करेंगी मवेशियों का टीकाकरण

बाराबंकी में 5 लाख से अधिक तो फर्रुखाबाद में लगभग चार लाख मवेशियों का होगा निःशुल्क टीकाकरण

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पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:41 PM IST

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बाराबंकी : मवेशियों को खुरपका और मुंहपका जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जनपद में बुधवार को एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई. 15 दिनों तक चलने वाले इस आभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की. इसके लिए कुल 37 टीमें बनाई गई हैं, जो पशुपालकों के घर-घर जाकर पशुओं में टीकाकरण करेंगी.

दरअसल, मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग सबसे खतरनाक माना जाता है, जो बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है. इन्ही रोगों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने यह अभियान शुरू किया है. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि जिले में 1155 ग्राम पंचायतें हैं. इन ग्राम पंचायतों 4 माह से कम उम्र के बछड़े और 8 माह के ऊपर की गर्भित गाय और भैंसों को छोड़कर बाकी के पशुओं में टीकाकरण किया जाना है.

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पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)

पशुपालन विभाग ने जिले के 5 लाख 72 हजार 650 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि इसके लिए कुल 37 टीमें बनाई गई हैं. हर टीम को टीका प्राप्त करा दिया गया है. टीकों को व्यवस्थित कोल्ड चेन में रखा गया है. हर टीम में पशुधन प्रसार अधिकारी, डिप्टी सीवीओ और पैरावेट मौजूद रहेंगे. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रावई जी जाएगी.

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण बहुत जरूरी है. समय से पशुओं में टीकाकरण होने से न केवल पशुओं की दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है, बल्कि उनमें होने वाले रोगों के इलाज पर आने वाला खर्च भी बचता है. सबसे बड़ी बात यह कि पशुओं के स्वस्थ रहने पर किसानों की आय भी बढ़ती है.

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पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए विशेष अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है खुरपका और मुंहपका रोग

गाय, भैंस, भेंड़ और बकरी जैसे खुर वाले जानवरों में होने वाला यह अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है. इससे ग्रसित जानवरों में तेज बुखार, मुंह से लार टपकना, जीभ और मसूड़ों में छाले और खुरों के बीच घाव हो जाता है और पशु लंगड़ाने लगता है. इस बीमारी से पीड़ित होने पर दुधारू पशुओं का दूध अचानक बहुत कम हो जाता है.

फर्रुखाबाद में पशुओं के टीकाकरण का अभियान

इधर फर्रुखाबाद जनपद में भी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धीरज कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान जनपद के लगभग चार लाख मवेशियों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पशुओं को खुरपका-मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से बचाना है. जनपद के सभी विकास खंडों के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी.

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