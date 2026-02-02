यूपी के 11 जिलों में विशेष अभियान, बिना अपॉइंटमेंट के होंगे पासपोर्ट के काम
पासपोर्ट को लेकर गाजियाबाद द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपका भी पासपोर्ट किसी कारणवश लंबे समय से लंबित है तो यह खबर आपके लिए है. पासपोर्ट संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपॉइंटमेंट की आवश्यकता होती है लेकिन अब बिना अपॉइंटमेंट के आपका पासपोर्ट का काम पूरा हो सकेगा. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत शनिवार 7 फरवरी को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं बिना अपॉइंटमेंट के उपलब्ध कराई जाएगी.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार 7 फरवरी को पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद की क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र विशेष रूप से खोले जाएंगे.
11 जिलों में खुलेंगे डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, अछनेरा
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, आगरा
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, अलीगढ़
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, बागपत
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, बुलंदशहर
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, हाथरस
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, मेरठ
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुजफ्फरनगर
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, नोएडा
- डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, सहारनपुर
- डाकघर पासपोर्ट, वृंदावन
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, "विदेश मंत्रालय के निर्देश अनुसार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. विशेष अभियान संचालित करने का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समय बाद और सुलभ रूप से उपलब्ध कराना है. हमारा प्रयास है कि लंबे समय तक लंबित रहने वाली फाइलों का विशेष अभियान के तहत निस्तारण किया जा सके. हमें उम्मीद है की विशेष अभियान पासपोर्ट संबंधी सेवाओं की बढ़ी हुई मांग को समय पर पूरा करने में साबित होगा.
विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में Walk In सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे आवेदक जिनकी पासपोर्ट संबंधी फायदे लंबे समय से लंबित है, उन्हें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विशेष अभियान की सूचना दी गई है.
