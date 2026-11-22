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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज मौका, बस मोहल्ले के बूथ पर जाकर करें ये काम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस क्रम में प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर 22 नवंबर, को बीएलओ आलेख्य मतदाता सूची एवं आवश्यक फार्मों के साथ उपस्थित रहेगे. आलेख्य मतदाता सूची में नागरिक अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांच कर लें. नाम न होने की स्थिति में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 तथा संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें



प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य 21 नवम्बर को आयोजित विशेष अभियान दिवस के अन्तर्गत समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया. इसके अतिरिक्त कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधिकारियों द्वारा भी विभिन्न जनपदों में मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान मतदाता पंजीकरण कार्य की प्रगति, बूथ स्तर पर उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा मतदाताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की उपस्थिति, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की उपलब्धता, बीएलओ के पास आलेख्य मतदाता सूची की उपलब्धता तथा बीएलओ द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाइज किए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई। मतदाता पंजीकरण एवं संशोधन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन फार्म उपलब्ध होने और मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी देखी गई.



अधिकारियों ने बीएलओ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पात्र नागरिकों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रगति का आकलन किया. इसके अतिरिक्त बुक ए कॉल विद बीएलओ के लंबित प्रकरणों की स्थिति 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की पहचान तथा मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता डेस्क (हेल्प डेस्क) की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया.



अधिकारियों ने बूथ लेबल अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए. बीएलओ अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क एवं समन्वय के माध्यम से पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें, तथा लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार निस्तारण किया जाए. यह भी निर्देशित किया गया कि एक ही परिवार के सदस्यों का अलग-अलग बूथों पर नाम दर्ज हो, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करते हुए उन्हें एक ही मतदेय स्थल पर फॉर्म-8 भरवाकर स्थानांतरित कराए जाएं.

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