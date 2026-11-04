यूपी में फाइलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान, प्रवासियों को खिलाई जाएंगी दवाएं
गुरुवार 5 नवंबर से 15 तक प्रदेश के 16 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 6:47 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग गुरुवार से विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है. अभियान के तहत गुरुवार 5 नवंबर से 15 तक प्रदेश के 16 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को अपने सामने दवा खिलाएगी.
इस अभियान के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो किसी कारणवश अब तक फाइलेरिया रोधी दवा नहीं खा सके हैं. इसके अलावा, अभियान में छूटे हुए लोगों को चिह्नित कर दवा खिलाने के साथ बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जाएगा.
राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतिम चरण में है. ऐसे में इस बार नेवर टेकन और रेफ्यूजल मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी 16 जिलों की सूची तैयार कर ली गई है, स्वास्थ्य कर्मी 15 नवंबर तक उनके घर पहुंचकर पात्रता के अनुसार दवा खिलाएंगे और फाइलेरिया के संक्रमण, बचाव और दवा सेवन के महत्व की जानकारी भी देंगे.
उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर लौटते हैं. ऐसे में एमडीए अभियान से पहले उन्हें भी फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का अवसर मिलेगा. विशेष अभियान में जो लोग छूट जाएंगे, उन्हें 19 नवंबर से शुरू होने वाले एमडीए अभियान के दौरान कवर किया जाएगा.
राज्य फाइलेरिया अधिकारी के मुताबिक, एमडीए अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी 16 जिलों में दवाओं की आपूर्ति कर दी गई है. अभियान को सफल बनाने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है. इस बार प्रत्येक ब्लॉक में 90 प्रतिशत से अधिक पात्र लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों के सामने दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए नेवर टेकन और दवा खाने से इनकार करने वाले लोगों की पहचान, पात्रता के अनुसार दवा सेवन, छूटे हुए लोगों का फॉलोअप और समुदाय की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: शारीरिक विकलांगता का दूसरा नाम है फाइलेरिया, जानिए क्या हैं इसके लक्षण और बचाव के उपाय