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यूपी में फाइलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान, प्रवासियों को खिलाई जाएंगी दवाएं

यूपी में फाइलेरिया के खिलाफ विशेष अभियान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग गुरुवार से विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है. अभियान के तहत गुरुवार 5 नवंबर से 15 तक प्रदेश के 16 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को अपने सामने दवा खिलाएगी.



इस अभियान के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो किसी कारणवश अब तक फाइलेरिया रोधी दवा नहीं खा सके हैं. इसके अलावा, अभियान में छूटे हुए लोगों को चिह्नित कर दवा खिलाने के साथ बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जाएगा.



राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतिम चरण में है. ऐसे में इस बार नेवर टेकन और रेफ्यूजल मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी 16 जिलों की सूची तैयार कर ली गई है, स्वास्थ्य कर्मी 15 नवंबर तक उनके घर पहुंचकर पात्रता के अनुसार दवा खिलाएंगे और फाइलेरिया के संक्रमण, बचाव और दवा सेवन के महत्व की जानकारी भी देंगे.