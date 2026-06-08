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रैयतों की समस्या का होगा समाधान, गिरिडीह में हल्कावार लगेगा विशेष राजस्व शिविर

गिरिडीहः भूमि एवं राजस्व संबंधी लंबित मामले विवाद को जन्म देता है. इस विवाद के कारण आए दिन लोग झगड़ते हैं. ऐसे में लंबित मामलों का निष्पादन करने की योजना उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने तैयार की है.

डीसी ने जिला के विभिन्न अंचलों में भूमि एवं राजस्व संबंधी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन तथा आमजनों को सुगम एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हल्कावार विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया है. 9 जून से शिविर का आयोजन होना तय हुआ है.

गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव के अनुसार यह विशेष अभियान जिले के सभी अंचलों में पंचायत स्तर पर संचालित होगा. जिसमें कुल 129 हल्कावार/पंचायतों में शिविर आयोजित कर आमजनों की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक शिविर की दैनिक प्रगति प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं को सुगम एवं प्रभावी बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है तथा विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर से मुक्ति मिलेग.

क्या होगा शिविर में

इस शिविर में भू-लगान, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जमाबंदी सुधार, भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार, ऑनलाइन लगान रसीद, सीमांकन, भूमि विवादों से संबंधित आवेदन एवं अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन किया जाएगा. जिला के विभिन्न अंचलों के पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालय परिसरों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में संबंधित हल्का कर्मचारी, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे.