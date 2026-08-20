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पॉजिटिव पुलिसिंग: सुरक्षा के साथ कांवरियों की सेवा में जुटी है गिरिडीह पुलिस, 75 हजार शिवभक्त ले चुके हैं लाभ

गिरिडीह पुलिस द्वारा कांवरियों के लिए स्पेशल शिविर लगाया गया है, जिसमें सुविधा पूरी है.

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कांवरियों को भोजन परोसते एसपी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 2:38 PM IST

5 Min Read
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गिरिडीह: सुरक्षा के लिए जाने वाली पुलिस की भक्ति सेवा आंखों के साथ-साथ आत्मा को सुकून देने वाली तस्वीर गिरिडीह में देखने को मिल रही है. यहां पिछले एक पखवाड़े से गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार के साथ उनकी पूरी टीम सुरक्षा के साथ सेवा में जुटी है. जहां बाबा भोले के भक्तों की सेवा की जा रही है, वह भी 24 घंटे. बाबाधाम जाने वाले या जलार्पण कर वहां से लौटने वाले भक्तों को न सिर्फ सोने के साधन दिया जा रहा है, बल्कि जलपान से लेकर भोजन तक करवाया जा रहा है. यह व्यवस्था गिरिडीह पुलिस लाइन के पास की गई है.

600 लोग सो सकते हैं एक साथ, सफाई भी बेहतरीन

गिरिडीह पुलिस द्वारा लगाए गए इस शिविर में कांवरियों के रुकने, सोने, शौचालय जाने और नहाने तक की व्यवस्था की गई है. यहां पांच सौ मीटर के दायरे में दो स्थानों पर बेड लगाया गया. जहां भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था है, वहां लगभग सौ बेड लगाया गया है. जबकि इस स्थान से पांच सौ मीटर दूरी पर तीन अलग-अलग भवनों में कांवरियों के सोने और शौचालय की व्यवस्था है. भवन में एक साथ लगभग 5 सौ लोग सो सकते हैं. बड़ी बात है कि इन दोनों स्थान पर सफाई की बेहतरीन व्यवस्था है. भीड़ आने के बावजूद कचरा या किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखती.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

सखुआ के दोने में मिलता है भोग, एसपी खुद करतें है सर्व

बाबा भोले के भक्तों के लिए पूरी सात्विकता के साथ भोग यहां तैयार किया जाता है. भोग में खिचड़ी-दूध की खीर लोगों को मिल रहा है. वहीं चाय फिर बुंदिया-फल की भी व्यवस्था है. यहां भोग भी सखुआ के पत्ते से बने दोने में दिया जाता है. बड़ी बात है कि हरेक शाम को एसपी यहां पहुंचते हैं और खुद भी भक्तों को भोग परोसते हैं. यहां भोग बना रहे सेवक कहते हैं कि अब तक लगभग 75 हजार भक्त प्रसाद ले चुके हैं.

ढाई हजार की स्वास्थ्य जांच, हजारों भक्तों ने लिया लाभ

डॉ अनिल कुमार के द्वारा भक्तों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है. अभी तक लगभग ढाई से तीन हजार लोगों की जांच हो चुकी है. जबकि डॉ भारती के द्वारा यहां पर एक्यूप्रेशर की सेवा दी जा रही है. इनसे भी सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है. वहीं, अभी 19 दिनों में यहां से लगभग 75 हजार लोगों पुलिस की सेवा का लाभ लिया है.

special camp set up by Giridih police for Kanwariyas
कांवरिया का चेकअप करते डॉक्टर (ETV BHARAT)

दुर्घटना से भी बचाव की कोशिश

इस शिविर के माध्यम से जहां भक्तों की सेवा हो रही है, वहीं रात के समय सफर कर रहे लोगों को पुलिसकर्मी रोककर उन्हें रिफ्रेस कर रहे हैं. ऐसे वाहन के चालक को चाय पिलाया जा रहा है. पानी से मुंह-हाथ धुलवाया जा रहा है. इसके पीछे पुलिस कप्तान डॉ बिमल कुमार का कहना है कि रात में लगातार वाहन चलाने से चालक थक जाते हैं. ऐसे में चालक को अलग से सुविधा दी जा रही है.

कर्मियों के साथ स्थानीय का भी सहयोग

2 अगस्त से चल रहे इस शिविर को सफलतापूर्वक संचालित करने में कई पुलिस पदाधिकारी, कर्मी के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी योगदान रहा है. शिविर को बढ़ाने में स्थानीय नरेश साव, अधिवक्ता मुकेश साव, बीरू, चंद्रकांत, श्रीकांत, दिनेश यादव, रॉकी समेत कई लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं.

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कांवरियों को भोजन परोसते एसपी बिमल कुमार (ETV BHARAT)

भक्तों ने कहा- पहली बार देखा पुलिस स्पेशल शिविर

इधर, यहां की सेवा ले रहे भक्तों से बात की गई. पता चला कि कोई अयोध्या से जा बाबाधाम जा रहे हैं तो कोई बलिया से. कोई छतीसगढ़ से हैं तो कोई ओडिशा से. हालांकि ज्यादातर कांवरिया झारखंड-बिहार के अलग-अलग जिले के मिले. इनसे बात की गई तो बताया कि पुलिस के द्वारा इतनी व्यवस्था के साथ कोई स्पेशल शिविर उन्हें नहीं मिला. जब बाबाधाम से निकले और गिरिडीह के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहीं से इस शिविर का बोर्ड मिलने लगा.

वहीं, एसपी डॉ बिमल कुमार ने बताया कि मानव की सेवा के लिए यह शिविर लगाया गया है. यहां पुलिसकर्मी के साथ चिकित्सक की पूरी टीम सेवा में जुटी है. यहां पर लगे मेडिकल कैंप का सामान्य लोग भी लाभ ले सकते हैं. यह शिविर सिर्फ सेवा के लिए बनायी गई है, जो सावन के अंतिम दिन तक संचालित रहेगी. इसके अलावा इस दौरान जिले के हरेक मार्ग पर रातभर पुलिस की गश्ती दल सक्रिय रह रही है, जो राहगीरों को सुरक्षा दे रही है.

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