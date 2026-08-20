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पॉजिटिव पुलिसिंग: सुरक्षा के साथ कांवरियों की सेवा में जुटी है गिरिडीह पुलिस, 75 हजार शिवभक्त ले चुके हैं लाभ

गिरिडीह: सुरक्षा के लिए जाने वाली पुलिस की भक्ति सेवा आंखों के साथ-साथ आत्मा को सुकून देने वाली तस्वीर गिरिडीह में देखने को मिल रही है. यहां पिछले एक पखवाड़े से गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार के साथ उनकी पूरी टीम सुरक्षा के साथ सेवा में जुटी है. जहां बाबा भोले के भक्तों की सेवा की जा रही है, वह भी 24 घंटे. बाबाधाम जाने वाले या जलार्पण कर वहां से लौटने वाले भक्तों को न सिर्फ सोने के साधन दिया जा रहा है, बल्कि जलपान से लेकर भोजन तक करवाया जा रहा है. यह व्यवस्था गिरिडीह पुलिस लाइन के पास की गई है.

600 लोग सो सकते हैं एक साथ, सफाई भी बेहतरीन

गिरिडीह पुलिस द्वारा लगाए गए इस शिविर में कांवरियों के रुकने, सोने, शौचालय जाने और नहाने तक की व्यवस्था की गई है. यहां पांच सौ मीटर के दायरे में दो स्थानों पर बेड लगाया गया. जहां भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था है, वहां लगभग सौ बेड लगाया गया है. जबकि इस स्थान से पांच सौ मीटर दूरी पर तीन अलग-अलग भवनों में कांवरियों के सोने और शौचालय की व्यवस्था है. भवन में एक साथ लगभग 5 सौ लोग सो सकते हैं. बड़ी बात है कि इन दोनों स्थान पर सफाई की बेहतरीन व्यवस्था है. भीड़ आने के बावजूद कचरा या किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखती.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

सखुआ के दोने में मिलता है भोग, एसपी खुद करतें है सर्व

बाबा भोले के भक्तों के लिए पूरी सात्विकता के साथ भोग यहां तैयार किया जाता है. भोग में खिचड़ी-दूध की खीर लोगों को मिल रहा है. वहीं चाय फिर बुंदिया-फल की भी व्यवस्था है. यहां भोग भी सखुआ के पत्ते से बने दोने में दिया जाता है. बड़ी बात है कि हरेक शाम को एसपी यहां पहुंचते हैं और खुद भी भक्तों को भोग परोसते हैं. यहां भोग बना रहे सेवक कहते हैं कि अब तक लगभग 75 हजार भक्त प्रसाद ले चुके हैं.

ढाई हजार की स्वास्थ्य जांच, हजारों भक्तों ने लिया लाभ

डॉ अनिल कुमार के द्वारा भक्तों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है. अभी तक लगभग ढाई से तीन हजार लोगों की जांच हो चुकी है. जबकि डॉ भारती के द्वारा यहां पर एक्यूप्रेशर की सेवा दी जा रही है. इनसे भी सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है. वहीं, अभी 19 दिनों में यहां से लगभग 75 हजार लोगों पुलिस की सेवा का लाभ लिया है.