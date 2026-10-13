एलडीए में रजिस्ट्री के लिए लगेगा विशेष कैम्प, एक ही पटल पर होगी रजिस्ट्री की कार्यवाही
लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन में 3 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:51 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए 13 अक्टूबर से प्राधिकरण भवन में 3 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी किये हैं.
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है. इनमें कई सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अभी नहीं हो पायी है.
इसके दृष्टिगत प्राधिकरण व निबंधन विभाग के परस्पर सहयोग से विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में शिविर लगाया जाएगा.
इसमें प्राधिकरण के सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी एक ही पटल पर उपस्थित होकर निबंधन सम्बंधी दस्तावेज तैयार करेंगे. वहीं, निबंधन पंजीयन की कार्यवाही पटल पर ही सुनिश्चित करवायी जाएगी.
उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि जिन आवंटियों ने सम्पत्ति का पूरा पैसा जमा कर दिया है. उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्री कराने के सम्बंध में सूचना भेजी जा रही है.
इसके अलावा जो आवंटी सम्पत्ति की धनराशि का 80 प्रतिशत या उससे अधिक भुगतान कर चुके हैं, उन्हें भी पूर्ण धनराशि जमा करवाकर रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
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