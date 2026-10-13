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एलडीए में रजिस्ट्री के लिए लगेगा विशेष कैम्प, एक ही पटल पर होगी रजिस्ट्री की कार्यवाही

एलडीए में रजिस्ट्री के लिए लगेगा विशेष कैम्प, एक ही पटल पर होगी रजिस्ट्री की कार्यवाही. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए 13 अक्टूबर से प्राधिकरण भवन में 3 दिवसीय विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी किये हैं.

एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है. इनमें कई सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अभी नहीं हो पायी है.