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झारखंड स्वास्थ्य विभाग की पहल: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हृदय रोग से संबंधित होगा मुफ्त इलाज

बोकारो: स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के सहयोग से बोकारो के शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में हार्ट डिजीज से संबंधित एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया. इस कैंप में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के हृदय रोग संबंधित बीमारियों की निशुल्क जांच एवं इलाज की व्यवस्था की गई.

कैंप में झारखंड के 5 जिलों से आए बच्चों का स्क्रीनिंग और इलाज किया गया. स्क्रीनिंग के दौरान जिन बच्चों में हृदय संबंधित गंभीर बीमारी पाई गई, उनका मुफ्त ऑपरेशन अमृता हॉस्पिटल कोच्चि द्वारा किया जाएगा. इसमें रहने, खाने, मेडिसिन की पूरी व्यवस्था बिल्कुल मुक्त रखी गई है. साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज और उसके परिजनों के आने-जाने की व्यवस्था भी मुफ्त में की जाएगी.

हृदय रोग से संबंधित हेल्थ कैंप का आयोजन (Etv Bharat)

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे राज्य में जगह-जगह ऐसे कैंपों का आयोजन किया जा रहा है. एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि झारखंड में फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों का हृदय संबंधित इलाज संभव नहीं है. इसलिए सरकार द्वारा निजी हॉस्पिटल के साथ एक समझौता किया गया है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पहले स्क्रीनिंग के आधार पर इलाज किया जा रहा है. आने वाले समय में झारखंड में भी यह इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार गंभीर है.