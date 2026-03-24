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नारायणपुर में बदली तस्वीर: अबूझमाड़ से निकलकर दिव्यांग पहुंचे मुख्यालय, माहका इंडोर स्टेडियम में विशेष शिविर से मिल रहा संबल

नारायणपुर जिले में बदलती सुरक्षा स्थिति और सुदृढ़ होती व्यवस्थाओं का सकारात्मक असर अब साफ नजर आने लगा है.

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नारायणपुर में बदली तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 7:09 PM IST

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नारायणपुर: कभी नक्सल प्रभाव के चलते मुख्यधारा से कटे रहने वाले अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों से दिव्यांगजन अब जिला मुख्यालय पहुंचकर शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. नारायणपुर जिला प्रशासन ने 23 मार्च से माहका स्थित इंडोर स्टेडियम में तीन दिवसीय दिव्यांगजन सुविधा शिविर का आयोजन किया है.

दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर

यह विशेष शिविर दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है. भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति (जयपुर फुट) के तकनीकी सहयोग से आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

नारायणपुर में बदली तस्वीर (ETV Bharat)

दिव्यांगजनों को मिल रही सुविधाएं

शिविर के पहले दिन जिले के विभिन्न इलाकों से कुल 280 दिव्यांगजनों ने पंजीयन कराया. इनमें से 60 नए दिव्यांगजनों का मौके पर ही प्रमाणीकरण कर प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी की गई. 3 हितग्राहियों के नए यूडीआईडी (UDID) कार्ड बनाए गए और 12 पुराने कार्डों को अपडेट किया गया. 16 हितग्राहियों के आधार कार्ड में सुधार कर उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए तैयार किया गया.

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नारायणपुर में बदली तस्वीर (ETV Bharat)

पहुंचविहिन इलाके से दिव्यांगजन पहुंच रहे हैं. सभी का दिव्यांग प्रमाण पत्र बना रहे हैं. पहले दिन ही 200 से ज्यादा प्रमाण पत्र चिन्हित किए गए. सभी दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बन रहा है-टी आर कंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सहायक उपकरणों के वितरण में भी शिविर प्रभावी रहा

पहले ही दिन 11 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग जैसे हाथ, पैर और विशेष जूते उपलब्ध कराए गए. इसके अलावा 2 लोगों को सामान्य ट्राइसाइकिल, 5 को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, 2 को श्रवण यंत्र और 8 को व्हीलचेयर दी गई. वृद्धजनों और दृष्टिबाधितों के लिए 8 लोगों को सामान्य छड़ी, 1 जोड़ी बैशाखी और 2 लोगों को श्वेत छड़ी भी दी गई.

दुर्गम इलाके से पहुंच रहे दिव्यांगजन

इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अबूझमाड़ जैसे दुर्गम और कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन यहां पहुंचे हैं. यह इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और सड़क संपर्क बेहतर होने से अब ग्रामीणों का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ा है.

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नारायणपुर में बदली तस्वीर (ETV Bharat)

अब योजनाओं का लाभ ले रहे ग्रामीण

जहां पहले भय और असुरक्षा के कारण लोग अपने गांवों से बाहर नहीं निकल पाते थे, वहीं अब वे खुद आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेने जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं. यह बदलाव न केवल प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है, बल्कि क्षेत्र में लौटती सामान्य स्थिति का भी प्रतीक है.

बदलते सामाजिक परिदृश्य की सशक्त तस्वीर

नारायणपुर में आयोजित यह दिव्यांगजन सुविधा शिविर सिर्फ सहायता वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अबूझमाड़ के बदलते सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य की सशक्त तस्वीर भी है. प्रशासन की इस पहल ने यह साबित कर दिया है कि जब सुरक्षा, सड़क और सुविधा साथ मिलते हैं, तो विकास की रोशनी सबसे दूरस्थ इलाकों तक भी पहुंचती है. अब जरूरत है कि ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए.

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