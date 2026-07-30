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JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता को लेकर आंदोलन तेज, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट

स्पेशल ब्रांच ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट

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झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 3:35 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य में आंदोलन और तेज होने की संभावना है. इसको देखते हुए झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने राज्य के सभी डीसी, एसएसपी, एसपी और रेल पुलिस समेत संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है.

28 जुलाई को ही जारी किया गया अलर्ट

28 जुलाई 2026 को जारी किए गए स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक संगठनों द्वारा पदयात्रा, धरना, विरोध प्रदर्शन, सत्याग्रह, भूख हड़ताल और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की सूचना है. इसके मद्देनजर प्रशासन को विशेष निगरानी और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है.

25 जुलाई से बापू वाटिका में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह

विशेष शाखा के अनुसार, 25 जुलाई 2026 से लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले छात्र नेता दीनबंधु महतो तथा जेएलकेएम के देवेंद्र महतो के नेतृत्व में 50 से 60 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं. आंदोलनकारी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, समय पर नियुक्ति तथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. 29 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे बापू वाटिका से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक पदयात्रा निकाली गई. यह कार्यक्रम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डॉ. उदय महतो के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जहां संविधान की प्रस्तावना का वाचन और राष्ट्रगान का भी कार्यक्रम रखा गया.

2-3 अगस्त से भूख हड़ताल की चेतावनी, 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान

पत्र में यह भी बताया गया है कि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो 2 और 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी. इससे आंदोलन और तेज होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, 6 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान सैकड़ों छात्रों द्वारा विधानसभा घेराव करने की भी योजना है. इसमें विभिन्न मांगों को लेकर राज्यभर से अभ्यर्थियों के रांची पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है.

निजी शिक्षण संस्थानों के समर्थन की भी सूचना

खुफिया रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आंदोलन को विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों का समर्थन मिल सकता है. साथ ही सड़क और रेल मार्ग से राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्रों के रांची पहुंचने की संभावना जताई गई है.

प्रशासन को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश

विशेष शाखा ने सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए विशेष प्रशासनिक सतर्कता, लगातार निगरानी, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

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