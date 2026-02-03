ETV Bharat / state

सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल शिव कुमार रवि की मौत हो गई है. वह 2005 बैच के झारखंड पुलिस के कांस्टेबल थे. स्पेशल ब्रांच में फिलहाल वह पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में तैनात थे. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पलामू लाइन में दी जाएगी सलामी

कांस्टेबल शिव कुमार रोड थाना क्षेत्र के भदुमा गांव के रहने वाले थे. वह रेहला थाना क्षेत्र के बीमोड़ के पास एक गांव जा रहे थे, इसी क्रम में वह नेशनल हाइवे पर सड़क हादसे का शिकार हो गए. ग्रामीण एवं परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया था.

रिम्स ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई. शिव कुमार को सिर और पैर में गंभीर रूप से चोट लगी थी. शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव को पलामू लाइन में लाया जाएगा. जहां अंतिम सलामी दी जाएगी.

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल