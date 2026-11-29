कॉर्बेट में स्पेशल बर्डिंग मास्टर क्लास, दिग्गज लेखकों ने की शिरकत, जानिए क्या रहा खास
Corbett Birding Masterclass: कॉर्बेट में स्पेशल बर्डिंग मास्टर क्लास, दिग्गज लेखकों ने शिरकत की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 5:51 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट में विशेष बर्डिंग मास्टर क्लास का आयोजन किया जा रहा है. कॉर्बेट लैंडस्केप में कॉर्बेट लिटरेचर फाउंडेशन के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसमें दुनिया के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ और चर्चित पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंटबके लेखक कैरोल इंनस्किप और रिचर्ड ग्रिमेट के भारत आगमन के अवसर पर स्कूली बच्चों को पक्षियों की दुनिया से रूबरू कराया. कार्यक्रम में छह विद्यालयों के 60 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया.
रामनगर के ढेला स्थित गोल्डन टस्क रिजॉर्ट में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व से जोड़ना रहा. इस दौरान प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ कैरोल इंनस्किप ने बतौर वक्ता बच्चों को बर्डिंग की बारीकियों, पक्षियों की पहचान और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. कार्यशाला में बच्चों को बताया गया कि किस तरह पक्षियों को देखकर, उनकी आवाज सुनकर और उनकी गतिविधियों का अध्ययन कर बर्डिंग की जा सकती है.
इस दौरान कैरोल इंनस्किप ने बताया वर्ष 2011 में बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट' का पहला संस्करण प्रकाशित होने के बाद से भारत में दर्ज पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में लगभग 100 का इजाफा हुआ है. अब भारत में पक्षियों की 1400 से अधिक प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा इसकी एक बड़ी वजह देश में बर्ड वॉचर्स की बढ़ती संख्या और पक्षियों के अध्ययन का दायरा बढ़ना है. साथ ही वैज्ञानिक शोध और टैक्सोनॉमी में बदलाव के चलते भी कई प्रजातियों की नई पहचान हुई है.
उन्होंने पक्षियों के सामने मौजूद चुनौतियों पर चिंता जताई. आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड में रहने वाले पक्षियों पर भी खतरा बढ़ रहा है. कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के बढ़ते और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण ये रसायन नालों, नदियों और झीलों तक पहुंच रहे हैं. कैरोल इंनस्किप ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा आज के दौर में किताबों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी पक्षियों से जुड़ी तमाम जानकारियां आसानी से उपलब्ध हैं. ऐसे में बच्चों को अधिक से अधिक पक्षियों के बारे में सीखना चाहिए. अपने परिवार के लोगों को भी बर्ड वॉचिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
स्थानीय पक्षी प्रेमी सुमंता घोष ने कहा बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित फील्ड गाइड पुस्तकों में से एक है. इसमें भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं. उन्होंने कहा पक्षी हमारे पर्यावरण और जैव विविधता के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं. छात्रा मान्या सिंह ने कहा इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बर्डिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला. बर्डिंग का मतलब केवल पक्षियों को देखना, उनकी सुंदरता को निहारना और उनकी गिनती करना ही नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के प्रयास करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है.
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