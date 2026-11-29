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कॉर्बेट में स्पेशल बर्डिंग मास्टर क्लास, दिग्गज लेखकों ने की शिरकत, जानिए क्या रहा खास

कॉर्बेट में स्पेशल बर्डिंग मास्टर क्लास ( ETV Bharat )

रामनगर के ढेला स्थित गोल्डन टस्क रिजॉर्ट में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व से जोड़ना रहा. इस दौरान प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ कैरोल इंनस्किप ने बतौर वक्ता बच्चों को बर्डिंग की बारीकियों, पक्षियों की पहचान और उनके प्राकृतिक आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. कार्यशाला में बच्चों को बताया गया कि किस तरह पक्षियों को देखकर, उनकी आवाज सुनकर और उनकी गतिविधियों का अध्ययन कर बर्डिंग की जा सकती है.