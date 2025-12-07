चौराहे के आसपास गाड़ी खड़ी की तो होगी कार्रवाई! शहर में स्पेशल बाइक दस्ते की तैनाती
रांची में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं है. इसके लिए यातायात पुलिस ने व्यापक तैयारी की है.
December 7, 2025
रांचीः राजधानी रांची में यातायात नियम तोड़ने वालों पर न सिर्फ सख्ती बरती जाएगी, बल्कि उन पर जुर्माना भी किया जाएगा. लगातार सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल बाइक दस्ते की तैनाती भी शहर में की गई है.
चौराहे पर गाड़ी खड़ी करने पर कार्रवाई!
रांची के चौक-चौराहों में दांया या फिर बांया मुड़कर अक्सर लोग अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं. जिसकी वजह से अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामाना करना पड़ता है. ऐसे वाहन चालकों की धड़-पकड़ और कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से पांच बाइक दस्ता की तैनाती की जा रही है.
सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों को बाइक दस्ता पकड़ेगी और उनके वाहनों को जब्त करेगी, साथ ही उस पर जुर्माना भी किया जाएगा. रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार दायां-बांया मुड़कर चालक अपनी वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मार्ग में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है. जाम से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जाम से निजात दिलाने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से बाइक दस्ता की तैनाती की जा रही है.
एक दस्ता में दो पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात
ट्रैफिक एसपी के मुताबिक एक बाइक दस्ता में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. हर दस्ता को अलग-अलग चौक-चौराहों की जिम्मेवारी दी गई है. उनसे कहा गया है कि वह शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का भ्रमण करेंगे और जिन जगहों पर सड़क किनारे बाइक या फिर अन्य वाहन खड़ा मिलता है तो उस इलाके में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से दस्ता के लोग कार्रवाई करेंगे.
पैसे की वसूली करते पकड़ाया तो होंगे सस्पेंड
रांची में ट्रैफिक की ड्यूटी में लापरवाही बरतने और पैसे का लेन-देन करने वाले पुलिसकर्मियों पर सीधी कार्रवाई होगी. उनके कार्यों की अब समीक्षा की जाएगी. ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक जवानों को हिदायत दी है कि वह काम सही तरीके से नहीं करते हैं, ड्यूटी के दौरान इधर-उधर बैठे रहते हैं तो उसके खिलाफ पोस्ट के प्रभारी रिपोर्ट करें.रिपोर्ट के आधार पर जवान पर कार्रवाई होगी.
वहीं सभी ट्रैफिक डीएसपी को भी निर्देश दिया गया है कि वह प्रतिदिन पोस्ट का औचक निरीक्षण करें. निरीक्षण के दौरान पोस्ट प्रभारी लापरवाही बरतते हैं या फिर पैसे वसूली करते नजर आएं तो प्रभारी को निलंबित करने की अनुसंशा करें ताकि कार्रवाई की जा सके.
ट्रैफिक पोस्ट के पास ऑटो-टुकटुक लगाया तो जुर्माना
ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रविवार को न्यू पुलिस लाइन में ब्रीफिंग भी की. इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए. उनसे कहा गया है कि किसी भी हाल में ट्रैफिक पोस्ट और चौक-चौराहों के पास ठेला-खोमचा लगने नहीं दें. यहां तक कि ऑटो या फिर टुकटुक भी पार्क नहीं होने दें.
किसी भी ट्रैफिक पोस्ट के पास ऑटो-टुकटुक खड़ा होता है तो उनके चालक के विरूद्ध कार्रवाई करें. सड़क किनारे ठेला-खोमचा को हटाएं. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है. सड़क पर किसी भी हाल में वाहन खड़ा नहीं होने दें. अगर कोई वाहन खड़ा करता है तो उस पर जुर्माना करें. हर हाल में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करें.
दायां-बांया मुड़कर गाड़ी सड़क पर खड़ा करने वालों को पकड़ने के लिए पांच बाइक दस्ता की तैनाती की गई है, साथ ही ट्रैफिक पोस्ट के इर्द-गिर्द ऑटो लगाने वालों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया गया है. वहीं सड़क किनारे ठेला-खोमचा लगाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. -राकेश सिंह, एसपी ट्रैफिक, रांची.
