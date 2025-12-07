ETV Bharat / state

चौराहे के आसपास गाड़ी खड़ी की तो होगी कार्रवाई! शहर में स्पेशल बाइक दस्ते की तैनाती

जवानों को ब्रीफिंग देते ट्रैफिक एसपी ( Etv Bharat )