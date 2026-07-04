ETV Bharat / state

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई, जानिए क्या है नई व्यवस्था

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई ( Photo Credit; ETV Bharat )