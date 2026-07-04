ETV Bharat / state

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई, जानिए क्या है नई व्यवस्था

इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा

Photo Credit; ETV Bharat
योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े सुधार कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दे रहे हैं. उनका उद्देश्य भूमि विवादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना और राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक व तकनीक आधारित बनाना है.

इसी के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता लाना है. इस व्यवस्था के तहत लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणियों के सभी लंबित और नए मुकदमों को अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष ही पेश किया जाएगा.

हर बुधवार को होगी मामलों की सुनवाई

अर्चना अग्रवाल ने ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज न्यायालय के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है, जो हर बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की करेंगी. इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता आएगी. वहीं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए प्रकरणों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के पास दर्ज कराएं.

राजस्व व्यवस्था अधिक उत्तरदायी

गौरतलब है कि योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई सराहनीय पहल कर चुकी है. डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है.

ये भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा फैसला: संस्कृत छात्रों के लिए डॉक्टर बनने की राह आसान, UP में खुलेंगे 5 आयुर्वेद गुरुकुलम्

TAGGED:

UP NEWS
GOVERNMENT LAND UP
SPECIAL BENCH FOR LAND CASE
YOGI GOVERNMENT
GOVERNMENT LAND CASE UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.