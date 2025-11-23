ETV Bharat / state

स्पेशल एथलेटिक्स मीट जयपुर में 25-26 नवंबर को, डिप्टी सीएम दीया कुमारी करेंगी उद्घाटन

ये आयोजन स्पेशल ओलंपिक, भारत और सप्त शक्ति आर्मी वुमन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से होगा.

स्पेशल एथलेटिक्स मीट
स्पेशल एथलेटिक्स मीट (फोटो सोर्स- पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सप्त शक्ति आर्मी वुमन वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) और स्पेशल ओलंपिक भारत के सहयोग से 25 और 26 नवंबर 2025 को जयपुर सैन्य स्टेशन में स्पेशल एथलेटिक्स मीट का आयोजन कर रहा है. यह स्टेट गेम्स एथलेटिक्स-2025 पूरे राजस्थान राज्य के विशेष बौद्धिक क्षमताओं वाले युवा खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है. यह आयोजन स्पेशल ओलंपिक्स भारत और सप्त शक्ति आवा(AWWA) का एक अनूठा प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा विशेष खिलाड़ियों में सहभागिता, आत्मविश्वास और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से आज रविवार को यह जानकारी दी गई है.

प्रदेशभर के 232 खिलाड़ी लेंगे भाग: इस स्पेशल एथलेटिक्स मीट में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कुल 232 उत्साही खिलाड़ी सात ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनमें ट्रैक रेस, जैवलिन थ्रो और शॉट पुट जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं. यह एथलेटिक मीट राजस्थान राज्य की उस टीम के चयन का भी मंच बनेगी, जो राष्ट्रीय स्पेशल एथलीट्स मीट दिल्ली में भाग लेगी. यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2027 (यूएसए) की तैयारी का हिस्सा है.

इसे भी पढ़ें- ऑनर रन 7 दिसंबर को, अल्बर्ट हॉल से होगा आगाज, सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में हुई कर्टन रेजर सेरेमनी

यह भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत: इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी करेंगी. समारोह में स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा, सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, सप्त शक्ति कमान की रीजनल प्रेजिडेंट बरिंदर जीत कौर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. यह स्पेशल एथलेटिक्स मीट यह संदेश देगी कि खेल एक शक्तिशाली माध्यम है, जो एक समावेशी और सहयोगी वातावरण का निर्माण करता है, जहां विशेष बौद्धिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों का न केवल सम्मान और प्रोत्साहन किया जाता है, बल्कि उन्हें जीवन में अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त भी बनाया जाता है.

TAGGED:

INDIAN ARMY
डिप्टी सीएम दीया कुमारी
SAPTA SHAKTI COMMAND
STATE GAMES ATHLETICS 2025
SPECIAL ATHLETICS MEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.