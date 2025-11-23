ETV Bharat / state

स्पेशल एथलेटिक्स मीट जयपुर में 25-26 नवंबर को, डिप्टी सीएम दीया कुमारी करेंगी उद्घाटन

जयपुर: सप्त शक्ति आर्मी वुमन वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) और स्पेशल ओलंपिक भारत के सहयोग से 25 और 26 नवंबर 2025 को जयपुर सैन्य स्टेशन में स्पेशल एथलेटिक्स मीट का आयोजन कर रहा है. यह स्टेट गेम्स एथलेटिक्स-2025 पूरे राजस्थान राज्य के विशेष बौद्धिक क्षमताओं वाले युवा खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है. यह आयोजन स्पेशल ओलंपिक्स भारत और सप्त शक्ति आवा(AWWA) का एक अनूठा प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा विशेष खिलाड़ियों में सहभागिता, आत्मविश्वास और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से आज रविवार को यह जानकारी दी गई है.

प्रदेशभर के 232 खिलाड़ी लेंगे भाग: इस स्पेशल एथलेटिक्स मीट में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कुल 232 उत्साही खिलाड़ी सात ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनमें ट्रैक रेस, जैवलिन थ्रो और शॉट पुट जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं. यह एथलेटिक मीट राजस्थान राज्य की उस टीम के चयन का भी मंच बनेगी, जो राष्ट्रीय स्पेशल एथलीट्स मीट दिल्ली में भाग लेगी. यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2027 (यूएसए) की तैयारी का हिस्सा है.