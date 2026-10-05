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शिक्षा: आंकड़े बनाम हकीकत; क्या जंगल और पहाड़ों के बीच थमेगी नौनिहालों की राह?

शिक्षा: आंकड़े बनाम हकीकत ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : "शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा" बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का ये कथन अपनेआप में बताता है कि इंसान के लिए तालीम कितनी अहम है. यह व्यक्ति को सिर्फ पढ़ा-लिखा नहीं बनाती, बल्कि उसे अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत भी देती है. फिर भी इस सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं, जो शिक्षा सुविधाओं से महरूम हैं. इसी क्रम में आज हम बात करेंगे यूपी के सोनभद्र जिले की, जो जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है. यहां सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं बरकरार हैं. ऐसे में नौनिहालों के लिए शिक्षा की राह आसान नहीं दिखती, लेकिन सच क्या है? पढ़िए इस रिपोर्ट में और जानिए आंकड़े बनाम हकीकत...

शिक्षा: आंकड़े बनाम हकीकत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, जंगल और पहाड़ से घिरे सोनभद्र जनपद की करीब 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय की है. शिक्षा के लिहाज से यहां के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय तो मिल जाएंगे, लेकिन दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचना आसान नहीं होता. इसी समस्या को देखते हुए यहां आश्रम पद्धति और एकलव्य विद्यालयों की भी स्थापना की गई है, ताकि छात्र-छात्राओं की शिक्षा में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके. विद्यालयों की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat) बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि जनपद की सभी 621 ग्राम पंचायतों में 2061 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी में कायाकल्प योजना के तहत नवीनीकरण कराया गया है. बच्चों को निपुण बनाने का काम भी किया जा रहा है. ड्राप आउट को कम करने के प्रयास भी लगातार जारी है, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम भी आया है. स्कूल जाते हुए विद्यार्थी (Photo Credit; ETV Bharat) उपस्थिति में बढ़ोतरी बीएएस का कहना है कि बच्चों की उपस्थिति सामान्यतः 70 प्रतिशत रहती है, लेकिन लगातार प्रयास के बाद कुछ स्कूलों में यह 88 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि आयोजनों में करीब शत-प्रतिशत हो जाती है. उन्होंने बताया कि ड्रेस और जूता-मोजा के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है. शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग अपनाया जाता है. बच्चों को किचन गार्डन से प्रेरित किया जाता है. साथ ही, स्मार्ट क्लास के जरिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाती है.