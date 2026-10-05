शिक्षा: आंकड़े बनाम हकीकत; क्या जंगल और पहाड़ों के बीच थमेगी नौनिहालों की राह?
मनीष चौहान के संपादन में अनूप कुमार की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:40 PM IST
सोनभद्र : "शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा" बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का ये कथन अपनेआप में बताता है कि इंसान के लिए तालीम कितनी अहम है. यह व्यक्ति को सिर्फ पढ़ा-लिखा नहीं बनाती, बल्कि उसे अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत भी देती है. फिर भी इस सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं, जो शिक्षा सुविधाओं से महरूम हैं. इसी क्रम में आज हम बात करेंगे यूपी के सोनभद्र जिले की, जो जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है. यहां सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं बरकरार हैं. ऐसे में नौनिहालों के लिए शिक्षा की राह आसान नहीं दिखती, लेकिन सच क्या है? पढ़िए इस रिपोर्ट में और जानिए आंकड़े बनाम हकीकत...
दरअसल, जंगल और पहाड़ से घिरे सोनभद्र जनपद की करीब 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय की है. शिक्षा के लिहाज से यहां के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय तो मिल जाएंगे, लेकिन दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचना आसान नहीं होता. इसी समस्या को देखते हुए यहां आश्रम पद्धति और एकलव्य विद्यालयों की भी स्थापना की गई है, ताकि छात्र-छात्राओं की शिक्षा में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके.
बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि जनपद की सभी 621 ग्राम पंचायतों में 2061 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी में कायाकल्प योजना के तहत नवीनीकरण कराया गया है. बच्चों को निपुण बनाने का काम भी किया जा रहा है. ड्राप आउट को कम करने के प्रयास भी लगातार जारी है, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम भी आया है.
उपस्थिति में बढ़ोतरी
बीएएस का कहना है कि बच्चों की उपस्थिति सामान्यतः 70 प्रतिशत रहती है, लेकिन लगातार प्रयास के बाद कुछ स्कूलों में यह 88 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि आयोजनों में करीब शत-प्रतिशत हो जाती है. उन्होंने बताया कि ड्रेस और जूता-मोजा के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है. शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग अपनाया जाता है. बच्चों को किचन गार्डन से प्रेरित किया जाता है. साथ ही, स्मार्ट क्लास के जरिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाती है.
चार आश्रम पद्धति विद्यालय
जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग की तरफ से जनपद में चार आश्रम पद्धति विद्यालय, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा (गुरमुरा), घोरावल और दुद्धी ब्लॉक में संचालित हैं. इनमें से रॉबर्ट्सगंज वाला लड़कियों के लिए आरक्षित है. इन स्कूलों में रॉबर्ट्सगंज में 471, दुद्धी में 394, गुरुमुरा में 450 और घोरावल में 403 विद्यार्थी हैं. इन स्कूलों में कोई सीट खाली नहीं है. केवल 10वीं और 12वीं में कुछ सीटें खाली हैं.
एकलव्य विद्यालय
ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि इसी तरह जनजातीय कल्याण विभाग की तरफ से एक एकलव्य विद्यालय कोन ब्लॉक के पिपरखांड में संचालित है, जिसमें 300 स्टूडेंट्स हैं. यह विद्यालय अभी 10वीं कक्षा तक है. जल्द ही 12वीं तक संचालित होने लगेगा. इसमें केवल जनजातियों को ही प्रवेश दिया जाता है. फिलहाल अभी सभी सीटें भरी हुई हैं.
5 आवासीय विद्यालय जल्द होंगे तैयार
समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जनजातियों के लिए जनपद में 5 आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे. आवासीय विद्यालय में सभी सुविधाएं जैसे- बच्चो को ड्रेस, भोजन, किताबें और स्टेशनरी मुहैया कराई जाती है, इसीलिए यहां पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है. उन्होंने कहा कि यहां समाज में फैली कुरीतियों के चलते बालिकाओं की शिक्षा में अड़चनें आती हैं, जिन्हें दूर करने में आवासीय एकलव्य और आश्रम पद्दति स्कूल अहम भूमिका निभा रहे हैं.
समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भी मिलती है, इसकेे लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन के तीन से चार माह में छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त हो जाता है.
क्या कहते हैं अभिभावक?
वहीं, अभिभावकों का कहना है कि अब पहले वाली स्थिति नहीं है. आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है. यहां लोगों को आश्रम पद्धति और एकलव्य आवासीय विद्यालय का भी लाभ मिल रहा है. इधर अभिभावक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि जिले में बेरोजगारी के चलते कई माता-पिता दोनों काम पर चले जाते हैं और घरेलू कार्य में बच्चों को लगा देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है.
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