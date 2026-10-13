त्योहार में यात्रियों की भीड़ से निपटने को रांची स्टेशन पर खास इंतजाम, 2500 की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया तैयार
यात्रियों की भीड़ को लेकर रांची रेल मंडल ने रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 3:54 PM IST
रांचीः त्योहारों के मौसम में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं.
यात्रियों को टिकट लेने से लेकर ट्रेन पकड़ने तक किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रवेश व्यवस्था में बदलाव के साथ अस्थायी टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं. भीड़ का दबाव कम करने के लिए स्टेशन के दक्षिणी छोर का गेट भी खोल दिया गया है. रेलवे का जोर यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर है.
सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. दक्षिणी छोर का गेट भी खोला गया है, ताकि यात्रियों की आवाजाही आसान हो सके. टिकट लेने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए अस्थायी टिकट काउंटर भी तैयार किए गए हैं.
2500 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया
स्टेशन के उत्तरी हिस्से में करीब 2400 से 2500 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है. यहां यात्रियों के बैठने, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से करीब 30 मिनट पहले वैध टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है. प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। बैरिकेडिंग के जरिए कतारों को व्यवस्थित किया जा रहा है.
सीसीटीवी से निगरानी, सुरक्षा बल तैनात
स्टेशन परिसर में भीड़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए निगरानी कक्ष बनाया गया है. सीसीटीवी कैमरों से स्टेशन के विभिन्न हिस्सों पर नजर रखी जा रही है. आरपीएफ और जीआरपी के जवान स्टेशन परिसर और ट्रेनों में गश्त कर रहे हैं. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ महिला यात्रियों की सहायता के लिए आरपीएफ की मेरी सहेली टीम भी सक्रिय है.
टिकट और ट्रेनों की व्यवस्था पर जोर
त्योहारों के दौरान टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए अस्थायी काउंटरों के साथ ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की सुविधा भी दी जा रही है. प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ रोकने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये की गई है. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन और नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था भी किया गया है. रेलवे का कहना है कि इन इंतजामों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना है.
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