ETV Bharat / state

त्योहार में यात्रियों की भीड़ से निपटने को रांची स्टेशन पर खास इंतजाम, 2500 की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया तैयार

रांची रेलवे स्टेशन ( Etv Bharat )

रांचीः त्योहारों के मौसम में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए हैं.

यात्रियों को टिकट लेने से लेकर ट्रेन पकड़ने तक किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रवेश व्यवस्था में बदलाव के साथ अस्थायी टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं. भीड़ का दबाव कम करने के लिए स्टेशन के दक्षिणी छोर का गेट भी खोल दिया गया है. रेलवे का जोर यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर है.