WATCH: गजब गर्मी है! कूलर नहीं छोड़ रहा बाघ, सांपों की ताल में तैराकी, बर्फ न मिलने से भालू उदास
कानपुर चिड़ियाघर ने कृत्रिम बारिश और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर जानवरों को गर्मी से राहत दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 1:46 PM IST
कानपुर: भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ पारे से जूझ रहे इंसानों के साथ-साथ बेजुबान जानवर भी बेहाल हैं. नवाबगंज स्थित चिड़ियाघर में तापमान 44 डिग्री के पार जाने की वजह से वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के इस मौसम में जानवरों को राहत देने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने बहुस्तरीय इंतजाम किए हैं, जिसमें उनके रहने के स्थान से लेकर खान-पान तक में बड़े बदलाव शामिल हैं.
बाड़ों में कृत्रिम बारिश और कूलर का सहारा: चिड़ियाघर के रेंजर नावेद खान ने बताया कि तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए बाघों, शेरों और अन्य पशुओं के बाड़ों में 24 घंटे फॉगर सिस्टम और कूलर चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही, वन्यजीवों के खुले क्षेत्रों में रेन गन तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम बारिश की जा रही है, जिससे बाड़ों के आसपास का तापमान नियंत्रित रहे और जानवरों को प्राकृतिक रूप से ठंडक मिल सके.
पक्षियों के लिए खास इंतजाम: विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले पक्षियों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए उनके बाड़ों के चारों ओर खस की परदे लगाए गए हैं. इन पर्दों को दिनभर पानी से बार-बार भिगोया जाता है, जिससे गर्म हवा छनकर अंदर जाते समय ठंडी हो जाए.
दर्शकों के लिए भी सुविधा: इस भीषण गर्मी में केवल जानवरों की ही नहीं, बल्कि चिड़ियाघर की सैर करने आने वाले दर्शकों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है. दिन में 2 बार दोपहर लगभग 12:00 बजे और शाम 3:30 से 4:00 बजे के बीच पूरे जू परिसर के रास्तों और सड़कों पर पानी का बड़े पैमाने पर छिड़काव कराया जा रहा है ताकि तपती सड़कों से निकलने वाली हीट वेव को कम किया जा सके.
घने पेड़ों के बीच भी हवा गायब, दर्शकों ने बयां किया दर्द: चिड़ियाघर प्रशासन की कोशिशों के बावजूद जमीनी स्तर पर धूप की तपिश बेहद तीखी बनी हुई है. प्रयागराज से सुबह-सुबह कानपुर पहुंचे दर्शक डॉ. योगजीत पटेल ने बताया कि वह इस मौसम में वाटर पार्क और चिड़ियाघर का आनंद लेने आए थे, लेकिन यहां की गर्मी उनके गृह जनपद जैसी ही जानलेवा है. उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर के भीतर घने पेड़ों की भारी संख्या होने के बावजूद हवा बिल्कुल ठप है, जिससे भीषण उमस और गर्मी का एहसास हो रहा है और रास्तों पर चलते समय बदन झुलस रहा है.
दोपहर में घरों के अंदर रहने की सलाह: प्रयागराज से दोस्तों के साथ आए एक अन्य दर्शक शिवा ने भी अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, वे सोचकर आए थे कि चिड़ियाघर के पेड़ों की छांव में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यहां की तपिश उम्मीद से कहीं ज्यादा है. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लोग दोपहर के वक्त खासकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए लगातार तरल पदार्थों का सेवन करते रहें.
बर्फ की सिल्ली की अनिवार्यता क्यों नहीं? जब चिड़ियाघर प्रबंधन से भालू या अन्य जानवरों के लिए बर्फ की सिल्लियों और आइसक्रीम की व्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो रेंजर ने बताया कि कि पूर्व में यहां हिमालयन ब्लैक बियर था, जिसे ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती थी और उसके लिए बर्फ का इंतजाम किया जाता था. वर्तमान में चिड़ियाघर में वह भालू मौजूद नहीं है, इसलिए फिलहाल बर्फ की सिल्लियों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. हालांकि, मौजूदा जानवरों के बाड़ों में बने तालाबों का पानी समय-समय पर बदलकर उन्हें ताजा और ठंडा बनाए रखा जा रहा है.
जू में जानवरों के डाइट चार्ट में फेरबदल: जानवरों के पाचन तंत्र और स्वास्थ्य को इस मौसम में दुरुस्त बनाए रखने के लिए वन्यजीव डॉक्टरों की सलाह पर उनके भोजन में व्यापक बदलाव किए गए हैं. शेर, बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जीवों को अपच की समस्या से बचाने के लिए उनके दैनिक मांस की मात्रा में कटौती की गई है. वहीं दूसरी ओर, शाकाहारी वन्यजीवों को हाइड्रेटेड रखने के लिए उनके भोजन में भारी मात्रा में मौसमी और पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा शामिल किए गए हैं.
जू में डॉक्टरों की 24 घंटे निगरानी: चिड़ियाघर प्रशासन इस गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है. जू के 2 डॉक्टरों की विशेष टीम 24 घंटे पूरी सक्रियता के साथ वन्यजीवों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है. डॉक्टरों की ये टीम जानवरों के व्यवहार और शारीरिक गतिविधियों में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव पर पैनी नजर रख रही है. इन पुख्ता और समयबद्ध इंतजामों का ही परिणाम है कि अब तक चिड़ियाघर का कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ा है और सभी वन्यजीव पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं.
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