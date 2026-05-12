एशिया के सबसे बड़े ब्लैकबक अभयारण्य में गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम, ऐसे बुझ रही हिरणों की प्यास
अभयारण्य में पानी की व्यवस्था के लिए कुल 13 वॉटर बॉडी बनाई गई हैं. सभी तालाबों, पॉन्ड्स और होदियों में पर्याप्त पानी भरवाया गया है.
Published : May 12, 2026 at 10:32 AM IST
चूरू : एशिया में काले हिरणों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य में भीषण गर्मी के बीच वन्यजीवों को राहत देने के लिए वन विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. जिले में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद अभयारण्य में रहने वाले काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के लिए पानी, शेल्टर और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है. डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि तालछापर अभयारण्य में वर्तमान में करीब 5561काले हिरण मौजूद हैं. हर वर्ष बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है.
क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि अभयारण्य में पानी की व्यवस्था के लिए कुल 13 वॉटर बॉडी बनाई गई हैं. इनमें से 7 वॉटर बॉडी पाइपलाइन से जुड़ी हुई हैं, जबकि 6 स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है. गर्मी के पीक पीरियड में वन्यजीवों को पानी की कमी न हो, इसके लिए लगातार टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है. वहीं, एसीएफ क्रांति सिंह ने बताया कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए अभयारण्य के सभी पानी के तालाबों, पॉन्ड्स और होदियों में पर्याप्त पानी भरवाया गया है. उन्होंने कहा कि ब्लैकबक यानी काले हिरणों के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और वर्तमान में उन्हें पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं है.
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तालछापर अभ्यारणय सुरक्षित ठिकाना : वन विभाग की ओर से घायल वन्यजीवों के रेस्क्यू और उपचार की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही अभयारण्य में विभिन्न स्थानों पर शेल्टर तैयार किए गए हैं ताकि तेज गर्मी और लू से वन्यजीवों को राहत मिल सके. अफ्रीका और यूरोप से आने वाले पक्षियों का भी तालछापर अभ्यारणय सुरक्षित ठिकाना है. तालछापर अभयारण्य केवल काले हिरणों के लिए ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी विशेष पहचान रखता है. क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि हर वर्ष अफ्रीका और मध्य यूरोप से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं. इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रमुख हैं, जिन्हें राजहंस के नाम से भी जाना जाता है.
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हर वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी : राजकीय महाविद्यालय की प्रोफेसर सिद्धि कुमारी गुप्ता के अनुसार अभयारण्य का सपाट भू-भाग और मोथिया घास की प्रचुरता प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है. सुरक्षित भौगोलिक परिवेश और बेहतर प्राकृतिक संसाधनों के कारण यहां हर वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. भीषण गर्मी के बीच तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य में वन विभाग की सक्रियता से काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों को राहत मिल रही है. पानी, शेल्टर और निगरानी की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते वन्यजीव सुरक्षित माहौल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं.