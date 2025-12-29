ETV Bharat / state

ठंड का असरः ब्लोअर के मजे ले रही अनुष्का, अलाव ताप रहे छोटे सम्राट

रांची: राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रांची सहित कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है तो वहीं लोहरदगा का न्यूनतम पारा 3.1℃ तक गिर गया है. हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड से जहां आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है वहीं रांची के भगवान बिरसा मुंडा चिड़ियांघर के पशु पक्षी भी परेशान हैं.

जू-प्रबंधन की ओर से इस सर्द मौसम में जू के पशु-पक्षियों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उनके खानपान से लेकर आवास तक में बदलाव किए गए हैं. बाघिन अनुष्का, ताप्ती के लिए ब्लोअर की व्यवस्था की गई है तो छोटे सम्राट हाथी के लिए सुबह शाम अलाव की व्यवस्था की गयी है.

चिड़ियाघर में शेरनी के लिए की गई ब्लोअर की व्यवस्था (Etv Bharat)

चिड़ियांघर के मुख्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कड़ाके की ठंड की वजह से चिड़ियांघर के पशु-पक्षियों के आवास को गर्म बनाये रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है वहीं उनके खान पान में भी मौसम के अनुसार बदलाव किये गए हैं.

ब्लोअर से दी जा रही है गर्मी

डॉ. ओमप्रकाश साहू ने बताया कि बाघिन अनुष्का, ताप्ती, कृष्णा, हिमांशी, गौरी, बाघ जावा और मल्लिका के साथ शेरनी सबरी, शेर अभय, हथिनी लखी एवं हाथी छोटा सम्राट के साथ-साथ तेंदुआ प्रकाश, हरि, रिंकी, वैदेही और ज्योति के लिए ब्लोअर लगाया गया है ताकि बाड़े में गर्मी बनी रहे.

हाथी-हथिनी के लिए अलाव की व्यवस्था

रांची के बिरसा जू के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि हाथी छोटा सम्राट और हथिनी लखी के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है. इसके साथ-साथ दोनों हाथियों को रोज सरसों का तेल लगाया जा रहा है.

पशु पक्षी को सर्द हवाओं से बचाये रखने की विशेष व्यवस्था