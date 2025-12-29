ETV Bharat / state

ठंड का असरः ब्लोअर के मजे ले रही अनुष्का, अलाव ताप रहे छोटे सम्राट

रांची समेत पूरे राज्य में लोग भीषण ठंड से परेशान हैं. इंसान के साथ-साथ पशु-पक्षी पर भी ठंड का असर है.

BITING COLD IN JHARKHAND
भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 29, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रांची सहित कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है तो वहीं लोहरदगा का न्यूनतम पारा 3.1℃ तक गिर गया है. हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड से जहां आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है वहीं रांची के भगवान बिरसा मुंडा चिड़ियांघर के पशु पक्षी भी परेशान हैं.

जू-प्रबंधन की ओर से इस सर्द मौसम में जू के पशु-पक्षियों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उनके खानपान से लेकर आवास तक में बदलाव किए गए हैं. बाघिन अनुष्का, ताप्ती के लिए ब्लोअर की व्यवस्था की गई है तो छोटे सम्राट हाथी के लिए सुबह शाम अलाव की व्यवस्था की गयी है.

BITING COLD IN JHARKHAND
चिड़ियाघर में शेरनी के लिए की गई ब्लोअर की व्यवस्था (Etv Bharat)

चिड़ियांघर के मुख्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कड़ाके की ठंड की वजह से चिड़ियांघर के पशु-पक्षियों के आवास को गर्म बनाये रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है वहीं उनके खान पान में भी मौसम के अनुसार बदलाव किये गए हैं.

ब्लोअर से दी जा रही है गर्मी

डॉ. ओमप्रकाश साहू ने बताया कि बाघिन अनुष्का, ताप्ती, कृष्णा, हिमांशी, गौरी, बाघ जावा और मल्लिका के साथ शेरनी सबरी, शेर अभय, हथिनी लखी एवं हाथी छोटा सम्राट के साथ-साथ तेंदुआ प्रकाश, हरि, रिंकी, वैदेही और ज्योति के लिए ब्लोअर लगाया गया है ताकि बाड़े में गर्मी बनी रहे.

हाथी-हथिनी के लिए अलाव की व्यवस्था

रांची के बिरसा जू के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि हाथी छोटा सम्राट और हथिनी लखी के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है. इसके साथ-साथ दोनों हाथियों को रोज सरसों का तेल लगाया जा रहा है.

पशु पक्षी को सर्द हवाओं से बचाये रखने की विशेष व्यवस्था

डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि जू में रहने वाले पक्षियों और शाकाहारी पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बोरे का चट लगाया गया है.

मांसाहारी पशुओं को आहार में दो-दो अंडे दिए जा रहे हैं

डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि सर्द मौसम में मांसाहारी पशुओं के आहार बढ़ाये गए हैं. प्रति जानवर प्रति दिन एक किलो मांस बढ़ाया गया है. वहीं उन्हें रोज दो- दो अंडे और मल्टी विटामिन दिए जा रहे हैं. शाकाहारी पशु-पक्षियों को हर दिन मल्टी विटामिन, कुछ जानवरों के शरीर में गर्मी बनाये रखने के लिए महुआ दिया जा रहा है.

2026 के स्वागत के लिए तैयार है बिरसा मुंडा जू

रांची का बिरसा मुंडा जू इन दिनों सैलानियों से गुलजार है. सर्द मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वर्ष 2025 की विदाई को यादगार बनाने के लिए जू पहुंच रहे हैं. वहीं बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. जू प्रबंधन द्वारा नए वर्ष के आगमन को लेकर भी जोरशोर से तैयारियां की जा रही हैं. 1 जनवरी को काफी अधिक संख्या में लोगों के चिड़ियाघर पहुंचने की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में वॉलंटियर की तैनाती जगह-जगह पर की जाएगी.

यह भी पढ़ें:

झारखंड में शीतलहर, 12 जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का, दिन में सिहरन से लोग परेशान, ठंड प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी

रांची में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा, कोल्ड वेव की चपेट में राजधानी और आसपास के जिले

ठंड है प्रचंड-स्कूल रहेंगे बंद! रांची जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

TAGGED:

JHARKHAND ZOO IN WINTER
रांची का बिरसा जू
BHAGWAN BIRSA BIOLOGICAL PARK
CONDITION OF ANIMALS IN WINTER
BITING COLD IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.