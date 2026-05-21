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भीषण गर्मी और लू का अलर्ट: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीजों और परिजनों के लिए विशेष इंतजाम

आपातकालीन स्थि​ति में लू की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए अलग से बेड रिजर्व कर रखे हैं. आइसपैक्स भी रखे गए हैं.

JLN Hospital's Emergency Services
जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी सेवा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है. 25 मई से नौतपा भी है. ऐसे में पारा और बढ़ने के साथ लू का प्रकोप तेज होने की संभावना है. अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में गर्मी और लू से ग्रस्त रोगियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वहीं मरीजों के परिजनों के बैठने, छाया और पानी का भी इंतजाम किया गया है. अस्पताल की ओपीडी में हालांकि मरीजों की संख्या आम दिनों के लगभग ही है. लेकिन इनमें डायरिया, बुखार और सिरदर्द के मरीज भी काफी आ रहे हैं.

मरीजों के लिए वातानुकूलित व्यवस्था भी: कई लोग भीषण गर्मी और लू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं. कई लोग लापरवाही के कारण बुखार, उल्टी, दस्त के शिकार हो रहे हैं. यही वजह है कि गर्मी और लू के पीक समय में संभाग का सबसे बड़े अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि आपातकालीन स्थि​ति में यदि कोई लू से ग्रस्त मरीज आता है, तो उसके लिए बेड अलग से रिजर्व कर रखे हैं. इसके अलावा आइसपैक्स भी रखे गए हैं. साथ ही ऐसे मरीजों के लिए वातानुकूलित व्यवस्था भी है. वहीं पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, ओआरएस की भी व्यवस्था है. डॉ खरे ने बताया कि लू लगने से गंभीर हालात में फिलहाल कोई मरीज अस्पताल में नहीं आया है.

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परिजनों के लिए भी पर्याप्त है व्यवस्था: उन्होंने बताया कि मरीज के साथ परिजन भी आते हैं. उनके गार्डन में बैठने और छाया के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अस्पताल में मरीजों और परिजनों के शीतल पेयजल की व्यवस्था के लिए 27 वाटर कूलर लगे हैं. अस्पताल परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग के सेकंड फ्लोर पर मरीज के परिजन के विश्राम के लिए अस्थाई विश्राम स्थल बनाई गई है. जहां पंखे, कूलर और वॉटर कूलर लगा रखे हैं.

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उल्टी और दस्त के मरीज बढ़े: डॉ खरे ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक धूप में नहीं घूमें, यदि आवश्यक हो, तो खुद को ढक कर रखें. खाली पेट बाहर ना निकलें और थोड़े–थोड़े समय में पानी पीते रहें. उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों की तरह ही मरीज ओपीडी में आ रहे हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 हजार के बीच है. इनमें लू से संबंधित मरीज कम आ रहे हैं. हालांकि पानी की शरीर में कमी होने से उल्टी और दस्त के मरीज आ रहे हैं. लू के मरीजों के लिए बर्फ की सिल्ली रोज मंगाई जा रही है. उसे थर्माकोल के डिब्बे में रखा जाता है, आवश्यकता पड़ने पर बर्फ और मंगाने की भी व्यवस्था पर्याप्त है.

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