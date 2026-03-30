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मेकाहारा अस्पताल में गर्मी को लेकर खास इंतजाम, वाटर कूलर दे रहा ठंडा पानी, पंखें और कूलर मरीजों को दे रहे राहत

मेकाहारा अस्पताल में गर्मी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.अस्पताल प्रबंधन ने वाटर कूलर के साथ पंखे भी लगवाए हैं.

Special arrangements for heat in Mekahara
मेकाहारा अस्पताल में गर्मी को लेकर खास इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : रायपुर सहित दूसरे जिलों में गर्मी बढ़ रही है. रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजनादगांव में 40.5 डिग्री दर्ज किया गया. आने दिनों में प्रदेश का अधिकतम तापमान और बढ़ेगा. ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में मरीज और उनके परिजनों के लिए गर्मी को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं.

लू को लेकर फिलहाल कोई एडवायजरी नहीं

ईटीवी भारत ने मेकाहारा अस्पताल में गर्मी को लेकर इंतजाम को लेकर अधीक्षक से बात की. उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से सभी वार्ड के साथ ही ओपीडी में कूलर और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो. लू को लेकर किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन लोगों को लू से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया है. मेकाहारा हॉस्पिटल में एक हीट स्ट्रोक वार्ड भी बना हुआ है जहां पर 10 बेड लगे हुए हैं. फिलहाल हीट स्ट्रोक के कोई भी मरीज अभी भर्ती नहीं है.

Special arrangements for heat in Mekahara
मेकाहारा अस्पताल में गर्मी को लेकर खास इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पंखे और कूलर की पर्याप्त व्यवस्थामेकाहारा अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि अस्पताल में जितने भी पंखे लगे हैं उसकी देखरेख का काम पीडब्लूडी के ई एंड एम के जिम्मे है. इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार पंखों में खराबी आती है तो उन पंखों को रिपेयर करने के साथ ही चेंज करने की जरूरत होने पर उन्हें चेंज कर दिया जाता है. अस्पताल परिसर में लगभग सभी जगह पर पंखे लगे हुए हैं. गर्मी को देखते हुए कूलर का टेंडर किया गया है जो कूलर का मेंटेनेंस के साथ ही उनके वर्कर के द्वारा सुबह और शाम कूलर में पानी भरा जाता है. गर्मी को देखते हुए अस्पताल के वार्ड और सभी जगह पर कूलर चालू कर दिए गए हैं.
मेकाहारा अस्पताल में गर्मी को लेकर खास इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
वाटर कूलर में किसी भी तरह की कोई खराबी आती है तो तुरंत उसको रिपेयर करवाया जाता है. मेकाहारा हॉस्पिटल में लू लगने पर एक हीट स्ट्रोक वार्ड भी बना हुआ है जहां पर 10 बेड लगे हुए हैं. वर्तमान में कोई भी हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीज नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी के दौरान जब हीट स्ट्रोक के पेसेंट आते हैं तो उसके लिए कूलर के साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध हैं - डॉ. संतोष सोनकर, अधीक्षक मेकाहारा
water cooler providing cold water
पंखें और कूलर मरीजों को दे रहे राहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेकाहारा हॉस्पिटल में पहुंचे मरीज के परिजनों ने बताया कि गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने वार्ड में कूलर और पंखे दोनों के इंतजाम किए हैं. लोगों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी है उसमें ठंडा और नॉर्मल पानी आ रहा है. फिलहाल मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को गर्मी से राहत मिल रही है. किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है.

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