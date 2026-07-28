सावन में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था, 60 CCTV कैमरों से निगरानी
रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है.
Published : July 28, 2026 at 3:52 PM IST
रांची: भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र माह सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है. रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा, दर्शन, पेयजल, साफ-सफाई और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.
विशेष व्यवस्थाएं और समिति का प्रयास
पहाड़ी मंदिर विकास समिति के संस्थापक दयाशंकर शर्मा ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. सुरक्षा से लेकर पेयजल, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि समिति और प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु सुगमता और सुरक्षित वातावरण में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दर्शन कर सकें.
अर्घ सिस्टम से व्यवस्थित जलाभिषेक
मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष नीचे स्थित शिव मंदिर और पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर, दोनों जगह श्रद्धालु अर्घ सिस्टम के माध्यम से भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर सकेंगे. इससे जलाभिषेक की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी.
प्रवेश व्यवस्था और कतार प्रबंधन
प्रशासन की ओर से सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं के प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई है. मुख्य द्वार के बगल वाले मार्ग से प्रवेश कराया जाएगा, ताकि मुख्य गेट पर भीड़ का दबाव कम रहे. यहां से श्रद्धालु सीढ़ियों के माध्यम से सीधे मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग आपातकालीन निकास मार्ग भी तैयार किया गया है.
पेयजल, सफाई और अन्य सुविधाएं
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई है. परिसर में लगभग 1000 प्लास्टिक के कलश भी उपलब्ध कराए जाएंगे. मंदिर परिसर की सभी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर दी गई है. नियमित रूप से टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध रहेगा, जबकि साफ-सफाई के लिए विशेष टीम तैनात रहेगी, जो पूरे दिन निगरानी करेगी.
मंदिर के खुले रहने का समय
सावन माह में मंदिर का पट प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे खुलेगा और दोपहर 1 बजे तक दर्शन होंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे पुनः पट खुल जाएगा और रात 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. प्रतिदिन शाम 7:30 बजे संध्या आरती होगी. सावन के सभी रविवार और सोमवार को दिन में मंदिर का पट बंद नहीं किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें.
सुरक्षा इंतजाम
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पूरे पहाड़ी मंदिर परिसर की निगरानी 60 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी. नेटवर्क बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए वॉकी-टॉकी की व्यवस्था भी की गई है. प्रत्येक सोमवार को करीब 400 पुलिसकर्मी, दंडाधिकारी और अन्य प्रशासनिक कर्मी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे.
श्रद्धालुओं से अपील
प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम तरीके से बाबा भोलेनाथ के दर्शन का अवसर मिल सके.
ये भी पढ़ें:
श्रावणी मेला में 'डबल डेकर' वाहनों का खतरा बरकरार, आदेश के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहीं अस्थायी ढांचे वाली गाड़ियां
सावन को लेकर पहाड़ी बाबा मंदिर में हाई अलर्ट, सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष जोर