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सावन में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था, 60 CCTV कैमरों से निगरानी

रांची: भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र माह सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है. रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. सुरक्षा, दर्शन, पेयजल, साफ-सफाई और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

विशेष व्यवस्थाएं और समिति का प्रयास

पहाड़ी मंदिर विकास समिति के संस्थापक दयाशंकर शर्मा ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. सुरक्षा से लेकर पेयजल, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि समिति और प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु सुगमता और सुरक्षित वातावरण में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दर्शन कर सकें.

सावन में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था (ETV Bharat)

अर्घ सिस्टम से व्यवस्थित जलाभिषेक

मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष नीचे स्थित शिव मंदिर और पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर, दोनों जगह श्रद्धालु अर्घ सिस्टम के माध्यम से भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर सकेंगे. इससे जलाभिषेक की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी.

प्रवेश व्यवस्था और कतार प्रबंधन

प्रशासन की ओर से सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं के प्रवेश की विशेष व्यवस्था की गई है. मुख्य द्वार के बगल वाले मार्ग से प्रवेश कराया जाएगा, ताकि मुख्य गेट पर भीड़ का दबाव कम रहे. यहां से श्रद्धालु सीढ़ियों के माध्यम से सीधे मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग आपातकालीन निकास मार्ग भी तैयार किया गया है.