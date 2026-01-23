गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो की विशेष व्यवस्था, सुबह 3 बजे से सभी लाइनों पर शुरू होगी सेवा
दिल्ली मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू हो जाएंगी, ताकि किसी भी यात्री को कर्तव्य पथ तक पहुंचने में दिक्कत न हो.
Published : January 23, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की घोषणा की. 26 जनवरी, सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य समय से पहले सुबह 3:00 बजे से सभी लाइनों पर शुरू होंगी.
यह व्यवस्था विशेष रूप से कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने और उसे देखने आने वाले लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए की गई है. डीएमआरसी के अनुसार, सुबह 3:00 बजे से 6:00 बजे तक मेट्रो ट्रेनें हर 15 मिनट के अंतराल पर चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके. सुबह 6:00 बजे के बाद मेट्रो सेवाएं अपने नियमित टाइम-टेबल के अनुसार संचालित होंगी.
DELHI METRO SERVICES TO START EARLY AT 3:00 AM ON REPUBLIC DAY— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 23, 2026
As the nation celebrates the pride and spirit of Republic Day, Delhi Metro will commence its services at 3:00 AM on all lines on 26th January 2026 (Monday). This special arrangement has been made to facilitate the…
दिल्ली मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं. ऐसे में मेट्रो सेवाओं को जल्दी शुरू करने का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और सड़क यातायात पर दबाव कम करना है.
इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं भी गणतंत्र दिवस के दिन पूरी तरह चालू रहेंगी. इससे निजी वाहन से आने वाले लोगों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने और वहां से आगे मेट्रो के जरिए यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी.
दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं, सुरक्षा जांच और प्रवेश-निकास से जुड़े निर्देशों का पालन करें और समय पर स्टेशन पहुंचें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. डीएमआरसी का मानना है कि इन विशेष व्यवस्थाओं से गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाखों लोगों को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध यात्रा सुविधा मिल सकेगी.
