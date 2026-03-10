ETV Bharat / state

वाराणसी में गोवंश और निराश्रित पशुओं के लिये खास इंतजाम; CCTV से निगरानी, यह की गई है तैयारी

वाराणसी : जिले में छुट्टा और निराश्रित गोवंश की सुरक्षा सरकारी व्यवस्था को और विस्तार दिया जा रहा है. यहां पर 35 गोवंश आश्रय स्थलों में 5 हजार से अधिक गोवंशों को आश्रय मिल रहा है, इनमें तीन गौशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं. बेसहारा पशु दूसरे के खेतों में जाकर फसलों को नुकसान न पहुंचाएं और गोवंश सड़क पर दुर्घटना में घायल न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरा ख्याल रख रही है.

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 30 गोवंश आश्रय स्थल हैं, इनमें से 27 अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल और तीन वृहद स्थाई गोवंश आश्रय स्थल शामिल हैं. इन आश्रय स्थलों में 3223 गोवंशों की देखभाल की जा रही है. यहां पशुओं के लिए चारे, पानी, स्वच्छता और चिकित्सकों की टीम के साथ चिकित्सकीय सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है.

उन्होंने बताया कि गोवंश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाती है. इसके अलावा एक वृहद गौशाला का निर्माण कार्य भी जारी है, जिससे आने वाले समय में और अधिक गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा. वाराणसी नगर निगम की ओर से पांच गौ आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है. जिसमें 1797 गोवंशों की देखभाल की जा रही है.