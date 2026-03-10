वाराणसी में गोवंश और निराश्रित पशुओं के लिये खास इंतजाम; CCTV से निगरानी, यह की गई है तैयारी
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि आश्रय स्थलों में 3223 गोवंशों की देखभाल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:23 PM IST
वाराणसी : जिले में छुट्टा और निराश्रित गोवंश की सुरक्षा सरकारी व्यवस्था को और विस्तार दिया जा रहा है. यहां पर 35 गोवंश आश्रय स्थलों में 5 हजार से अधिक गोवंशों को आश्रय मिल रहा है, इनमें तीन गौशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं. बेसहारा पशु दूसरे के खेतों में जाकर फसलों को नुकसान न पहुंचाएं और गोवंश सड़क पर दुर्घटना में घायल न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरा ख्याल रख रही है.
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 30 गोवंश आश्रय स्थल हैं, इनमें से 27 अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल और तीन वृहद स्थाई गोवंश आश्रय स्थल शामिल हैं. इन आश्रय स्थलों में 3223 गोवंशों की देखभाल की जा रही है. यहां पशुओं के लिए चारे, पानी, स्वच्छता और चिकित्सकों की टीम के साथ चिकित्सकीय सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि गोवंश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाती है. इसके अलावा एक वृहद गौशाला का निर्माण कार्य भी जारी है, जिससे आने वाले समय में और अधिक गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा. वाराणसी नगर निगम की ओर से पांच गौ आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है. जिसमें 1797 गोवंशों की देखभाल की जा रही है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाली तीन गौशालाएं : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि काशी की तीन गौशालाएं मधुमखियां, बंदेपुर और भिटकुरी, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरते हुए आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं. यह प्रमाणपत्र पशुओं की देखभाल, पोषण, स्वच्छता और समग्र प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए दिया जाता है.
गर्मी और ठंड से बचाव की विशेष व्यवस्था : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि गोवंशों को ठंड के दिनों में अलाव जलाने के साथ ही काऊ कोट, तिरपाल आदि की व्यवस्था की जाती है, वहीं गौ माताओं को प्रचंड गर्मी में लू और गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखा, तिरपाल, पानी आदि की विशेष व्यवस्था रखी जाती है. चिकित्सकों की टीम लगातार इनकी निगरानी करती रहती है.
यह भी पढ़ें : CM योगी को दी गई 40 दिन की मियाद पूरी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया लखनऊ में प्रवेश, बोले- कल होगा धर्मयुद्ध के लिए शंखनाद