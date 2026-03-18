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चैत्र नवरात्र में श्री माता मनसा देवी मंदिर सजेगा 100 क्विंटल फूलों से, श्रद्धालुओं के लिए विशेष परिवहन और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा

चैत्र नवरात्र पर पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए हैं.

PANCHKULA MATA MANSA DEVI TEMPLE
श्री माता मनसा देवी मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 10:06 AM IST

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पंचकूला: श्री माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले से पहले श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड और जिला पुलिस-प्रशासन द्वारा सभी व्यापक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं. मां के दरबार को इस बार करीब एक सौ क्विंटल देशी-विदेशी फूलों से सजाया जाएगा. इसके अलावा मंदिर परिसर की सीमा से लेकर दरबार तक सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगमता से दर्शन सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, चाल चौबंद सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और पुलिस जवानों द्वारा सतर्कता से ड्यूटी को लेकर भी पुख्ता प्रबंध और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

सुबह 4 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट: श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर हर बार की तरह इस बार भी मां के दर्शनों के लिए व्यवस्थित कतार व्यवस्था लागू रहेगी. श्रद्धालुओं के लिए सुबह चार बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे. जबकि वीआईपी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये का टोकन लेना होगा. इसके अलावा श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात और साज सजावट के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं. मंदिर में रात के समय के लिए लाइटिंग के विशेष प्रबंध किए गए हैं.

PANCHKULA MATA MANSA DEVI TEMPLE
श्री माता मनसा देवी मंदिर सजेगा 100 क्विंटल फूलों से (ETV Bharat)

नाकाबंदी और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद: मंदिर परिसर और इसके चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रहेगी. पुलिस द्वारा 21 नाके लगाए जाएंगे, जबकि संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे कैमरों और मैनुअली निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा चौबीसों घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा और दो एंबुलेंस भी उपलब्ध रहेंगी. साथ ही परिसर में टेस्टिंग लैब की व्यवस्था भी की गई है.

विशेष बसें चलाई जा रही:श्रद्धालुओं के लिए चंडीगढ़-पंचकूला रेलवे स्टेशन से लेकर पंचकूला बस स्टैंड, सिंहपुरा से माता मनसा देवी, कालका मंदिर और चंडी माता मंदिर तक विशेष बसें चलाई जाएंगी. इसके अलावा कालका स्थित काली माता मंदिर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. काली माता मंदिर के कपाट खुलने का समय भी सुबह चार बजे है, जबकि श्रद्धालु रात 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे.

PANCHKULA MATA MANSA DEVI TEMPLE
चैत्र नवरात्र में श्री माता मनसा देवी मंदिर सजेगा 100 क्विंटल फूलों से (ETV Bharat)

मंदिर प्रांगण तक ऑटो सुविधा: श्री माता मनसा देवी मंदिर में मां के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा ऑटो की निशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे दिव्यांगजन श्रद्धालुओं को काफी राहत रहेगी. इसके अलावा आम श्रद्धालु भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इसके अलावा मंदिर परिसर की शुरूआत से लेकर प्रांगण तक हर बार की तरह फूलों और पूजा सामग्री समेत बच्चों के खिलौनों से सभी दुकानें भी सजी दिखाई देंगी. साथ ही आरती तय समय के अनुसार होगी और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी रहेगी.

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