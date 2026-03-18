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चैत्र नवरात्र में श्री माता मनसा देवी मंदिर सजेगा 100 क्विंटल फूलों से, श्रद्धालुओं के लिए विशेष परिवहन और ऑनलाइन दर्शन की सुविधा

श्री माता मनसा देवी मंदिर ( Etv Bharat )

पंचकूला: श्री माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले से पहले श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड और जिला पुलिस-प्रशासन द्वारा सभी व्यापक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं. मां के दरबार को इस बार करीब एक सौ क्विंटल देशी-विदेशी फूलों से सजाया जाएगा. इसके अलावा मंदिर परिसर की सीमा से लेकर दरबार तक सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगमता से दर्शन सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, चाल चौबंद सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और पुलिस जवानों द्वारा सतर्कता से ड्यूटी को लेकर भी पुख्ता प्रबंध और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. सुबह 4 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट: श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर हर बार की तरह इस बार भी मां के दर्शनों के लिए व्यवस्थित कतार व्यवस्था लागू रहेगी. श्रद्धालुओं के लिए सुबह चार बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे. जबकि वीआईपी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये का टोकन लेना होगा. इसके अलावा श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात और साज सजावट के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं. मंदिर में रात के समय के लिए लाइटिंग के विशेष प्रबंध किए गए हैं. श्री माता मनसा देवी मंदिर सजेगा 100 क्विंटल फूलों से (ETV Bharat)