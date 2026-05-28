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खुले मैदान में नमाज प्रकरण, HC ने पलटा प्रशासन का फैसला, देर रात कोर्ट के बाहर लगा वकीलों का जमावड़ा

नैनीताल: ईद-उल-जुहा की नमाज को लेकर चल रहे विवाद ने देर रात नया मोड़ ले लिया. डीएसए मैदान में नमाज अदा करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से राहत मिलने के बाद देर रात स्पेशल अपील दायर किए जाने की चर्चा से एक बार फिर माहौल गरमा गया. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से इस मामले में स्पेशल अपील दाखिल किए जाने की सूचना मिलते ही देर रात अधिवक्ताओं और पक्षकारों में हलचल तेज हो गई.

मामले में पक्षकारों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी को रात करीब 10:30 बजे फोन पर जानकारी दी गई कि सरकार ने स्पेशल अपील दायर की है और देर रात हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. सूचना मिलते ही अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी अन्य लोगों के साथ तत्काल हाईकोर्ट परिसर पहुंच गए.

ये है मामला: अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी ने बताया कि यह वही मामला है जिसमें जिला प्रशासन ने 26 मई को डीएसए मैदान में ईद की नमाज की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ 27 मई की सुबह दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की थी.

उसी दिन देर रात स्पेशल अपील की सूचना के बाद हाईकोर्ट परिसर में देर तक इंतजार और चर्चाओं का दौर चलता रहा. हालांकि, रातभर न तो किसी बेंच में सुनवाई हुई और न ही कोई न्यायिक कार्रवाई सामने आई. अधिवक्ता सोहेल अहमद सिद्दीकी के मुताबिक रात करीब 10:40 बजे उन्हें हाईकोर्ट परिसर के बाहर स्पेशल अपील से संबंधित नोटिस की कॉपी रिसीव कराई गई.