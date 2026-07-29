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खोले के हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा की धूम : पंचामृत-गंगाजल से स्नान, भक्तिमय संगीत से गूंजा परिसर

गुरु पूर्णिमा पर देवस्थान विभाग ने 'गुरु वंदन कार्यक्रम' का आयोजन किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 'गुरु वंदन संदेश' भी संतों तक पहुंचाया गया.

Khole Ke Hanumanji Temple
खोले के हनुमान मंदिर की श्रृंगारित प्रतिमा (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 7:14 PM IST

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जयपुर: गुरु पूर्णिमा पर छोटी काशी जयपुर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई. जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान हनुमान को पंचामृत और गंगाजल से स्नान करवाया गया. हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई. सुबह 5:00 से रात 12:00 तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. दिनभर गुरु पूजन चलता रहा. इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय संगीत से गूंज उठा. खोले के हनुमान मंदिर के संस्थापक राधेलाल चौबे की समाधि पर भी गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक किया गया.

श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि समिति के तत्वावधान में खोले के हनुमानजी मंदिर में बुधवार सुबह से ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है. मंदिर में पूरे दिन धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी रहा. सुबह 5:00 बजे पंचामृत और गंगाजल से हनुमान जी को स्नान करवाकर नवीन चोला चढ़ाकर पोशाक धारण करवाई गई. मंदिर में सभी देवी-देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया.

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इस मौके पर भक्ति संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु गान किया. दूर-दूर से भक्त खोले के हनुमान मंदिर में आकर हनुमान जी की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है. शाम को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु खोले के हनुमान मंदिर पहुंचे. श्रद्धालुओं ने हनुमानजी के दर्शन किए. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की. श्रद्धालुओं को हनुमानजी का प्रसाद वितरित किया गया.

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गुरु वंदन कार्यक्रम: जयपुर में गुरु पूर्णिमा पर देवस्थान विभाग ने जिलेभर में 'गुरु वंदन कार्यक्रम' का आयोजन किया. इसके तहत विभिन्न मंदिरों, मठों एवं धार्मिक स्थलों पर संत-महंतों का श्रद्धा और सम्मान के साथ अभिनंदन किया गया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पापड़ के हनुमान जी मंदिर में महंत कजोड़मल महाराज का सम्मान किया, जबकि मोती डूंगरी मंदिर में जिला कलक्टर संदेश नायक, अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त रतनलाल योगी एवं पूर्व विधायक अशोक परनामी ने महंत कैलाश शर्मा को शॉल, श्रीफल और सम्मान सामग्री भेंट की. जिले के खोले के हनुमान, वीर हनुमान, गोविंद देव जी, गढ़ गणेश, काले हनुमान सहित बस्सी, चाकसू, सांगानेर, आमेर, दूदू आदि क्षेत्रों में भी गुरु वंदन कार्यक्रम हुए. सभी आयोजनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 'गुरु वंदन संदेश' भी संतों तक पहुंचाया गया.

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KHOLE KE HANUMANJI TEMPLE

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