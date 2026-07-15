ETV Bharat / state

पुष्य नक्षत्र पर जयपुर में उमड़ी आस्था, गणेश मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ प्रथम पूज्य का विशेष अभिषेक और पूजा-अर्चना

नहर की गणेश मंदिर में भगवान गणेश का दूर्वाभिषेक ( ETV Bharat Jaipur )