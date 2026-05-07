"ऑपरेशन सिंदूर" की प्रथम वर्षगांठ पर काशी में विशेष गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट पर अर्चकों ने किया पूजन
इस दौरान गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 11:20 PM IST
वाराणसी : काशी के दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया. यह आयोजन गंगा सेवा निधि द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" की प्रथम वर्षगांठ के अवसर किया गया.
इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को मां गंगा की आरती कर सेना के जवानों के लिये असीम ऊर्जा और शक्ति की कामना की गई. दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हजारों श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में नजर आए.
आयोजन स्थल भारत माता की जय, वंदे मातरम् और जय हिंद जैसे गगनभेदी नारों से वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया. इस अवसर पर दीप प्रज्वलन, शंखनाद ओर डमरू की थाप से पूरे घाट का वातावरण देश भक्ति से भर गया.
गंगा सेवा निधि के अर्चकों द्वारा आरती से पूर्व मां गंगा में दीपदान किया गया. इस दौरान गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में गुरुवार को भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया गया. कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि आज की हमारी यह गंगा आरती पूरे तरीके से सेना के शौर्य को समर्पित है.
उन्होंने बताया कि आज गंगा आरती में शामिल जितने भी दर्शानार्थी हमारे उपस्थित रहे हैं, उन लोगों को पोस्टर और तिरंगा झंडा देकर उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सहभागित महसूस की है. आज ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ है. इस आरती के माध्यम से पूरे भारत वर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हमारी सेना का जो शौर्य है उसके पराक्रम के लिये उसको समर्पित यह गंगा आरती है.
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