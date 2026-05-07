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"ऑपरेशन सिंदूर" की प्रथम वर्षगांठ पर काशी में विशेष गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट पर अर्चकों ने किया पूजन

काशी में विशेष गंगा आरती ( Photo credit: गंगा सेवा निधि )