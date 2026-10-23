हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट, लोकतंत्र की मज़बूती के लिए बेहद अहम
लोकतंत्र की मज़बूती के लिए मत डालना अहम क्यों है? इस पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:28 PM IST
लखनऊ: स्नातक और खंड शिक्षक की 11 विधान परिषद की सीटों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं. लखनऊ में मतदान की रफ्तार काफी धीमी रही है. स्नातक युवाओं में इस चुनाव में हिस्सा लेने की जरा भी दिलचस्प नजर नहीं आ रही है, जबकि बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष अच्छी संख्या में इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं. चिंता का विषय है कि भारत युवाओं का देश है और युवा ही देश का भविष्य, पर वही युवा अपने भविष्य के लिए अपने ही मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.
मतदान केंद्रों पर जो चलने में असमर्थ हैं ऐसी बुजुर्ग महिला तक व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचती हैं, लेकिन जो रफ्तार भरने में सक्षम हैं वह अपने घर से निकल कर मतदान स्थल तक नहीं पहुंच रहे हैं. यही कारण है कि स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव में काफी कम हिस्सेदारी युवाओं की है. अधिकार मांगने के समय युवा आगे आते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसे बेहतर लोगों को चुनना होता है तब पीछे रह जाते हैं. "ईटीवी भारत" ने मतदान करने आए तमाम बुजुर्गों, महिलाओं, शिक्षकों व अन्य मतदाताओं से उनकी राय जानी. देखें क्या बोले मतदाता.
काम नहीं हो रहा है इसलिए स्नातक युवा नहीं दे रहे वोट, हालांकि देना चाहिए
स्नातक निर्वाचन में पहली बार मतदान करने आईं यूथ प्रतिमा यादव का कहना है कि मैंने स्नातक पूरा किया है डीएलएड भी कंप्लीट है. स्नातक युवाओं के चुनाव में मतदान को लेकर दिलचस्पी न दिखाने के सवाल पर उनका कहना है क्योंकि काम नहीं हो रहा है. हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं. मैंने डीएलएड कंप्लीट किया है 2022 में. कोई वैकेंसी नहीं आई. गवर्नमेंट टीचर की पढ़ाई करके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रही हूं. वैसे तो वैकेंसी नहीं है जो हैं भी उसमें पेपर लीक हो जा रहा है. इस वजह से समस्या हो रही है. इस वजह से बच्चे वोट देने भी नहीं आ रहे हैं.
वैसे मेरा मानना है कि बच्चों को आना चाहिए. अपना वोट कास्ट जरूर करना चाहिए. हो सकता है कि जिसे वह चुनें वह शायद अच्छे से काम करें. हो सकता है वह यूथ के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आए. वोट देना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है. वह हमारा काम है. अपना काम हमें करना चाहिए. वोट देना हमारा अधिकार है और वह चीज करनी चाहिए. सबको वोट देने जरूर आना चाहिए, जो भी कैपेबल हैं.
वोट न देना ठीक नहीं, देश की उन्नति के लिए ज़रूरी
75 साल से भी ज्यादा उम्र की मुन्नी टंडन व्हीलचेयर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची, तो भी उनमें जोश हाई था.
"ईटीवी भारत" से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को अपना वोट देने ज़रूर आना चाहिए. मैं इससे पहले कई बार एमएलसी चुनाव के लिए वोट कर चुकी हूं. प्राइवेट शिक्षक रही हूं. लगातार वोट करती रही हूं. मैंने अपना वोट दिया जिससे देश उन्नति करे, तरक्की करे. सबको अच्छी शिक्षा मिले. सबका खान-पान बेहतर हो. सबको मकान मिले. युवा अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है. उन्हें जरूर आना चाहिए. सबको अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए."
स्नातक मतदाता कम कर रहे वोट, ज्यादातर नौकरी के चक्कर में शहर के बाहर
पूर्व पार्षद रामकृष्ण यादव का कहना है कि हम प्रयास करते हैं कि स्नातक मतदाता फॉर्म जरूर भरा जाए. फॉर्म घर तक पहुंचाते हैं फिर कलेक्ट करते हैं. उनको निर्वाचन आयोग अपने संसाधनों के माध्यम से जमा करते हैं. उनका नाम लाने की कोशिश करते हैं. मतदाताओं में वास्तव में कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है. पूरा मतदाता नहीं बन पा रहा है. कई लोगों का वोट यहां है लेकिन वह रहते कहीं और हैं. किसी और मोहल्ले में रहते हैं.
लखनऊ में बहुत सारे शहरी मतदाता स्नातक हैं. सबको निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए और सबसे पहले मतदाता बनना चाहिए. इसमें कमी और भी है कि एक बार हमने वोट कर दिया तो हमें लगता है कि हमारा मतदाता सूची में नाम होगा ही. हर चुनाव में मतदाता का फॉर्म भरना अनिवार्य है, इसलिए जानकारी के अभाव में मतदाता कम बन पाते हैं. नौजवान शहर के बाहर काम करता है. कोई बेंगलुरु में रहता है, कोई गाजियाबाद. कोई नोएडा तो कोई पुणे में रहता है. जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, वह लखनऊ में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका वोट अगर है तो वह वोट देने आते हैं.
जो नहीं दे रहे उन्हें करें अवेयर, नहीं तो सरकार ले एक्शन
पेशे से शिक्षक कृति त्रिपाठी का कहना है कि मैंने कैंडिडेट की प्रोफाइल आने से पहले चेक की. कौन प्रीवियस जीतकर आया है. कौन क्या है. कौन-कौन खड़ा है. हम यही चाहते हैं कि शिक्षकों की बातें सदन तक जाए ऐसा आदमी चुने जो सदन तक शिक्षकों की बातें पहुंचाए. स्नातक युवाओं में जानकारी कम है. बहुत कम वोट डालने आते हैं.
इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का वोट मायने रखता है. देश की तरक्की के लिए. शिक्षक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सारे तरह के लोग शिक्षा के माध्यम से ही आगे जा रहे हैं. इसका अवेयरनेस जरूर होना चाहिए. मैं भी पहली बार वोट इसलिए दे रही हूं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास इस चीज की अवेयरनेस नहीं रही. अब अवेयरनेस जरूर बढ़ाना चाहिए.
विधान परिषद चुनाव में पढ़े लिखे मतदाताओं को दिखाना चाहिए ज्यादा दिलचस्पी
मैं स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव में वोट पहले भी डालता रहा हूं. आज भी वोट डालने की बारी आई तो मैंने आकर अपना वोट डाला है. मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी हैं. पत्नी वोटर नहीं हैं. बाकी बच्चे बाहर रहते हैं इसलिए यहां पर नहीं हैं. विधानसभा चुनाव में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी रहती है, बल्कि इसमें ज्यादा होनी चाहिए.
पढ़े-लिखे लोगों का यह चुनाव है. इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए. जितने लोगों को आना चाहिए उतने लोग आ नहीं रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है. वोट डालने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई. सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा. पढ़े लिखे शिक्षक हैं. पढ़े लिखे ग्रेजुएट आते हैं. उन्हें विकास के क्षेत्र में अच्छा कदम उठाना चाहिए. निश्चित तौर पर बदलाव आएगा.
पढ़े लिखे लोग जब नहीं करते पार्टिसिपेट तो लगता है बुरा
पेशे से शिक्षक आकांक्षा शुक्ला का कहना है कि मैं इससे पहले भी शिक्षक एमएलसी के चुनाव में मतदान कर चुकी हूं. हर बार करती हूं. मैंने इस उद्देश्य के साथ अपना मत प्रयोग किया है कि हम शिक्षकों का जो इस समय चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए. विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी युवाओं को हिस्सा लेना चाहिए. मेरी इच्छा यही है कि लोग इस चुनाव में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. पढ़े-लिखे लोगों का यह चुनाव होता है. इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है.
जिनका बना है वोट उन्हें ज़रूर करना चाहिए
पेशे से शिक्षक डॉ मधुलिका का कहना है कि इससे पहले मैंने मतदान नहीं किया था. मैं यहां नहीं रहती थी, इसलिए नहीं किया. पहली बार हम वोट कर रहे हैं. मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूं. मेरे पति डेंटल कॉलेज में प्रिंसिपल रहे डॉ. कृष्णानंद दुबे ने भी वोट किया है. वह डेंटल सर्जन हैं. हमने वोट किया है तो वोट जिनका बना हुआ है उन्हें सबको करना चाहिए.
ग्रेजुएट्स को करना होगा जागरूक तभी बढ़ेगी वोटों की संख्या
मुझे लगता है इस चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है. सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. लोगों में जागरूकता फैलाएं. बहुत से ग्रेजुएट हैं जो यहां नहीं आते हैं. उनको जानकारी नहीं हो पाती. उन्हें जागरूक करना चाहिए. यहां पर मतदान में कोई दिक्कत नहीं होती है. मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया तो उद्देश्य यही था कि प्रदेश का डेवलपमेंट हो. जो भी इसके लिए कैंडीडेट्स आपको ठीक लगे उसे अपना वोट डालें.
मेरे जानने वाले बहुत लोगों का वोट नहीं बना, इसलिए नहीं पड़ पाया
रिटायर्ड शिक्षक गुलनाज फातमा का कहना है कि आज वोट इसलिए डाला है कि शिक्षकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए. उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए. अभी तक तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है. मैं दो-तीन बार शिक्षक स्नातक चुनाव में वोट डाल चुकी हूं. मेरा एक बेटा नोएडा में और एक बेटे का विराम खंड में वोट है तो वहां पर वोट डाल रहा है. ग्रेजुएट कम हैं. मेरे जानने में बहुत सारे लोगों का वोट नहीं बन पाया. बहुत लोगों का मैंने भरा था लेकिन किसी ने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, कोई हाउसवाइफ बन गई, इसलिए ऐसा हो जाता है कि वोट नहीं पड़ते.
क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा "मैं प्रदेश के सभी नागरिकों से यही अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इस तरह के एमएलसी के इलेक्शन हों तो उनमें हिस्सा लें. हमारी वोटर लिस्ट काफी छोटी रहती है. 11 निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर 14 लाख 41 हजार मतदाता हैं, जबकि अगर हम बात करें स्नातकों की तो बहुत बड़ी संख्या में स्नातक हैं. अवेयरनेस की कमी है. अगर पहले ही लोग अपना नाम रजिस्टर कराएंगे तो अच्छा रहेगा. इस इलेक्शन का भी उतना ही महत्व रहता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन से इलेक्शन हो जिससे हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी. रिप्रेजेंटेटिव बड़ी मतदाता सूची से चुनकर आएंगे."