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हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट, लोकतंत्र की मज़बूती के लिए बेहद अहम

हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. ( ETV Bharat )

लखनऊ: स्नातक और खंड शिक्षक की 11 विधान परिषद की सीटों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं. लखनऊ में मतदान की रफ्तार काफी धीमी रही है. स्नातक युवाओं में इस चुनाव में हिस्सा लेने की जरा भी दिलचस्प नजर नहीं आ रही है, जबकि बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष अच्छी संख्या में इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं. चिंता का विषय है कि भारत युवाओं का देश है और युवा ही देश का भविष्य, पर वही युवा अपने भविष्य के लिए अपने ही मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.

मतदान केंद्रों पर जो चलने में असमर्थ हैं ऐसी बुजुर्ग महिला तक व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचती हैं, लेकिन जो रफ्तार भरने में सक्षम हैं वह अपने घर से निकल कर मतदान स्थल तक नहीं पहुंच रहे हैं. यही कारण है कि स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव में काफी कम हिस्सेदारी युवाओं की है. अधिकार मांगने के समय युवा आगे आते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसे बेहतर लोगों को चुनना होता है तब पीछे रह जाते हैं. "ईटीवी भारत" ने मतदान करने आए तमाम बुजुर्गों, महिलाओं, शिक्षकों व अन्य मतदाताओं से उनकी राय जानी. देखें क्या बोले मतदाता.

हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat) काम नहीं हो रहा है इसलिए स्नातक युवा नहीं दे रहे वोट, हालांकि देना चाहिए स्नातक निर्वाचन में पहली बार मतदान करने आईं यूथ प्रतिमा यादव का कहना है कि मैंने स्नातक पूरा किया है डीएलएड भी कंप्लीट है. स्नातक युवाओं के चुनाव में मतदान को लेकर दिलचस्पी न दिखाने के सवाल पर उनका कहना है क्योंकि काम नहीं हो रहा है. हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं. मैंने डीएलएड कंप्लीट किया है 2022 में. कोई वैकेंसी नहीं आई. गवर्नमेंट टीचर की पढ़ाई करके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रही हूं. वैसे तो वैकेंसी नहीं है जो हैं भी उसमें पेपर लीक हो जा रहा है. इस वजह से समस्या हो रही है. इस वजह से बच्चे वोट देने भी नहीं आ रहे हैं. हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat) वैसे मेरा मानना है कि बच्चों को आना चाहिए. अपना वोट कास्ट जरूर करना चाहिए. हो सकता है कि जिसे वह चुनें वह शायद अच्छे से काम करें. हो सकता है वह यूथ के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आए. वोट देना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है. वह हमारा काम है. अपना काम हमें करना चाहिए. वोट देना हमारा अधिकार है और वह चीज करनी चाहिए. सबको वोट देने जरूर आना चाहिए, जो भी कैपेबल हैं. वोट न देना ठीक नहीं, देश की उन्नति के लिए ज़रूरी 75 साल से भी ज्यादा उम्र की मुन्नी टंडन व्हीलचेयर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची, तो भी उनमें जोश हाई था. हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat) "ईटीवी भारत" से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को अपना वोट देने ज़रूर आना चाहिए. मैं इससे पहले कई बार एमएलसी चुनाव के लिए वोट कर चुकी हूं. प्राइवेट शिक्षक रही हूं. लगातार वोट करती रही हूं. मैंने अपना वोट दिया जिससे देश उन्नति करे, तरक्की करे. सबको अच्छी शिक्षा मिले. सबका खान-पान बेहतर हो. सबको मकान मिले. युवा अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है. उन्हें जरूर आना चाहिए. सबको अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए." स्नातक मतदाता कम कर रहे वोट, ज्यादातर नौकरी के चक्कर में शहर के बाहर पूर्व पार्षद रामकृष्ण यादव का कहना है कि हम प्रयास करते हैं कि स्नातक मतदाता फॉर्म जरूर भरा जाए. फॉर्म घर तक पहुंचाते हैं फिर कलेक्ट करते हैं. उनको निर्वाचन आयोग अपने संसाधनों के माध्यम से जमा करते हैं. उनका नाम लाने की कोशिश करते हैं. मतदाताओं में वास्तव में कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है. पूरा मतदाता नहीं बन पा रहा है. कई लोगों का वोट यहां है लेकिन वह रहते कहीं और हैं. किसी और मोहल्ले में रहते हैं. हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat) लखनऊ में बहुत सारे शहरी मतदाता स्नातक हैं. सबको निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए और सबसे पहले मतदाता बनना चाहिए. इसमें कमी और भी है कि एक बार हमने वोट कर दिया तो हमें लगता है कि हमारा मतदाता सूची में नाम होगा ही. हर चुनाव में मतदाता का फॉर्म भरना अनिवार्य है, इसलिए जानकारी के अभाव में मतदाता कम बन पाते हैं. नौजवान शहर के बाहर काम करता है. कोई बेंगलुरु में रहता है, कोई गाजियाबाद. कोई नोएडा तो कोई पुणे में रहता है. जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, वह लखनऊ में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका वोट अगर है तो वह वोट देने आते हैं. हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat) जो नहीं दे रहे उन्हें करें अवेयर, नहीं तो सरकार ले एक्शन पेशे से शिक्षक कृति त्रिपाठी का कहना है कि मैंने कैंडिडेट की प्रोफाइल आने से पहले चेक की. कौन प्रीवियस जीतकर आया है. कौन क्या है. कौन-कौन खड़ा है. हम यही चाहते हैं कि शिक्षकों की बातें सदन तक जाए ऐसा आदमी चुने जो सदन तक शिक्षकों की बातें पहुंचाए. स्नातक युवाओं में जानकारी कम है. बहुत कम वोट डालने आते हैं. इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का वोट मायने रखता है. देश की तरक्की के लिए. शिक्षक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सारे तरह के लोग शिक्षा के माध्यम से ही आगे जा रहे हैं. इसका अवेयरनेस जरूर होना चाहिए. मैं भी पहली बार वोट इसलिए दे रही हूं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास इस चीज की अवेयरनेस नहीं रही. अब अवेयरनेस जरूर बढ़ाना चाहिए. हर ज़ुबान पर एक ही बात, युवाओं को ज़रूर डालना चाहिए वोट. (ETV Bharat)