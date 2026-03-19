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यूपी में गैस संकट पर क्या बोले कांग्रेस नेता अजय राय, सिलेंडर पर राजनीति का आरोप

बरेली/शाहजहांपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को बरेली और शाहजहांपुर में आयोजित दो कार्यक्रमों में भाग लिया. बरेली के बहेड़ी में आयोजित रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गैस आपूर्ति में भी राजनीति की जा रही है और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां प्राथमिकता दी जाती है. उन्होंने केंद्र सरकार और मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. वहीं, शाहजहांपुर में भी उन्होंने य़ोगी सरकार पर निशाना साधा.











बरेली में ये आरोप लगाया: कांग्रेस नेता सलीम अख्तर द्वारा आयोजित रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में उस समय सियासी माहौल बन गया, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा. अजय राय ने गैस संकट को लेकर कहा कि देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है. लोगों को सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता परेशान है. उन्होंने आरोप लगाया कि गैस आपूर्ति में निष्पक्षता नहीं है और इसे चुनावी राज्यों के हिसाब से प्रभावित किया जा रहा है.





उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे आयोजनों के जरिए समाज में भाईचारा और एकता का संदेश देती रही है. पार्टी नेता लगातार लोगों के बीच जाकर सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि मौजूदा हालात में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है. आम आदमी महंगाई और रोजगार की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही.

शाहजहांपुर में स्वागत: अजय राय का शाहजहांपुर में स्वागत किया गया. यहां कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार पर तंज कसा.



अजय राय ने कहा है कि यूपी में हत्याएं हो रही है. ऐसे में यूपी की जनता को बीजेपी सरकार के 9 साल बेमिसाल नहीं चाहिए. अजय राय ने कहा कि यह झूठे और ठगने वाले लोग हैं. अब बीजेपी के दिन यूपी में खत्म हो चुके हैं. गैस की कीमत को लेकर उन्होंने कहा कि जिस रेस्टोरेंट पर उनका स्वागत हुआ है. वहां पर चाय बनाने के लिए गैस तक नहीं मिली. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रही है.