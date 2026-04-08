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रेवाड़ी दौरे पर फसलों के नुकसान पर बोले राव इंद्रजीत सिंह, 'दक्षिणी हरियाणा में बारिश से कोई खास नुकसान नहीं'

केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ( Etv Bharat )

रेवाड़ीः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "दक्षिणी हरियाणा में गेहूं और सरसों की अधिकतर फसलों की कटाई हो चुकी है. बरसात से यहां कोई खास नुकसान नहीं है." वहीं बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि "उनका कुछ आकलन होगा. हमारे यहां सरसों और गेहूं की अधिकतर फसलों की कटाई हो चुकी है. इसलिए यहां बारिश से खास नुकसान नहीं है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे कई जिलों में बारिश से नुकसान हो सकता है." बैठक से गैरहाजिर अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई: राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "आज दिशा की बैठक काफी सकारात्मक रही. कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई, परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के लिए समयसीमा निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए हैं. अब चार माह बाद फिर समीक्षा बैठक होगी. कई विभागों के अधिकारी बैठक से गैरहाजिर रहे. ऐसे अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया.