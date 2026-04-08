रेवाड़ी दौरे पर फसलों के नुकसान पर बोले राव इंद्रजीत सिंह, 'दक्षिणी हरियाणा में बारिश से कोई खास नुकसान नहीं'
दिशा की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे थे. बैठक के बारिश से फसलों के नुकसान पर बड़ा बयान दिया.
Published : April 8, 2026 at 8:48 PM IST
रेवाड़ीः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "दक्षिणी हरियाणा में गेहूं और सरसों की अधिकतर फसलों की कटाई हो चुकी है. बरसात से यहां कोई खास नुकसान नहीं है." वहीं बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि "उनका कुछ आकलन होगा. हमारे यहां सरसों और गेहूं की अधिकतर फसलों की कटाई हो चुकी है. इसलिए यहां बारिश से खास नुकसान नहीं है. अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे कई जिलों में बारिश से नुकसान हो सकता है."
बैठक से गैरहाजिर अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई: राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "आज दिशा की बैठक काफी सकारात्मक रही. कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई, परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के लिए समयसीमा निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए हैं. अब चार माह बाद फिर समीक्षा बैठक होगी. कई विभागों के अधिकारी बैठक से गैरहाजिर रहे. ऐसे अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया.
एनएच का मामला सरकार के सामने उठाया जाएगाः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "दिल्ली-जयपुर हाइवे को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं. हाइवे का काम संभाल रही एजेंसी के काम की समीक्षा कर कड़े कदम उठाए जाएंगे. काम में पारदर्शिता और का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. हाइवे की स्थिति पर कहा कि देश के कई राज्यों की सड़कों में 10 साल खराबी नहीं आती है. शायद हमारे यहां सड़क निर्माण की तकनीक या निर्माण सामग्री में कोई खामी होगी. जिस कारण सड़कें जल्द टूट जाती हैं. इस मामले को सरकार के सामने उठाया जाएगा. मीटिंग में कई परियोजनाओं पर अच्छी चर्चा हुई है."
'आज पूरे विश्व में ही अफरा-तफरी मची हुई है': देश में बढ़ती हिंसा और सीएम को मिली धमकी के सवाल पर रेवाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि " समय से पहले, भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलने वाली संस्कृति गौण हो चुकी है. बढ़ती महत्वकांक्षा से आजकल चट मंगनी, पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, जिससे अराजकता बढ़ रही है. आज पूरे विश्व में ही अफरा-तफरी मची हुई है."