राज्यपाल बागडे बोले- भारत से युद्ध नहीं जीत सकता पाक, इसलिए ड्रग्स भेजकर कर रहा युवाओं को खोखला...
गवर्नर बागडे का टोंक में सद्गुरु आश्रम के उद्घाटन अवसर पर संबोधन. पाक को खरी-खरी.
Published : October 11, 2026 at 6:51 PM IST
टोंक: राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने पाकिस्तान पर करारा निशाना साधा. उन्होंने पाकिस्तान पर भारत में नशीले पदार्थ भेजकर देश की युवा पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. राज्यपाल बोले- पाकिस्तान युद्ध के मैदान में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए वह ड्रग्स के जरिए भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है.
राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने रविवार को टोंक में आध्यात्मिक गुरु पंडित राजकुमार शर्मा के नवीन सद्गुरु आश्रम के उद्घाटन समारोह में शिरकत की. बागडे ने धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. भारत माता की आरती की. उन्होंने पंडित राजकुमार शर्मा के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की.
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पाक की नापाक हरकत: राज्यपाल ने समारोह में पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार चलाया जा रहा है. भारतीय युवाओं को खोखला करने के उद्देश्य से नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं. पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए वह देश की युवा शक्ति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है.
भारत की सांस्कृतिक विरासत मजबूत: राज्यपाल ने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का जिक्र किया और कहा कि देश में कई सदियों से आक्रमणकारी आते रहे. उन्होंने जबरदस्ती हमारी संस्कृति को उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आज भी मजबूती से कायम है. समारोह में पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र और शिवलहरी, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, विधायक रामसहाय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान आदि मौजूद थे.
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