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राज्यपाल बागडे बोले- भारत से युद्ध नहीं जीत सकता पाक, इसलिए ड्रग्स भेजकर कर रहा युवाओं को खोखला...

सद्गुरु आश्रम के उद्घाटन करते गवर्नर बागडे एवं अन्य अतिथि ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने पाकिस्तान पर करारा निशाना साधा. उन्होंने पाकिस्तान पर भारत में नशीले पदार्थ भेजकर देश की युवा पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. राज्यपाल बोले- पाकिस्तान युद्ध के मैदान में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए वह ड्रग्स के जरिए भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है.