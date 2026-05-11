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करनाल में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा बोले,- 'चुनाव में राज्य के सातों निकायों में खिलेगा कमल'

भगवान श्री परशुराम जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ( ETV Bharat )

करनाल: भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर हरियाणा युवा ब्राह्मण सभा की ओर से करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में करनाल लोकसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और पूरे आयोजन स्थल पर श्रद्धा, उत्साह और जयघोषों का माहौल देखने को मिला. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा विशेष रूप से कार्यक्रम में हिस्सा लिया. अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का विशेष महत्व: मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि "19 अप्रैल से शुरू हुए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरे देश में भगवान श्री परशुराम जयंती को बेहद श्रद्धा, उल्लास और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है. करनाल में हरियाणा युवा ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम समाज की एकजुटता और संस्कृति के प्रति आस्था का प्रतीक है." परशुराम जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा (ETV Bharat)