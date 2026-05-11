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करनाल में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा बोले,- 'चुनाव में राज्य के सातों निकायों में खिलेगा कमल'

हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा ने दावा किया है की सातों निकायों में कमल खिलेगा.

Minister Arvind Sharma
भगवान श्री परशुराम जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 6:40 PM IST

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करनाल: भगवान श्री परशुराम जयंती के अवसर पर हरियाणा युवा ब्राह्मण सभा की ओर से करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में करनाल लोकसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और पूरे आयोजन स्थल पर श्रद्धा, उत्साह और जयघोषों का माहौल देखने को मिला. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा विशेष रूप से कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का विशेष महत्व: मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि "19 अप्रैल से शुरू हुए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरे देश में भगवान श्री परशुराम जयंती को बेहद श्रद्धा, उल्लास और भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है. करनाल में हरियाणा युवा ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम समाज की एकजुटता और संस्कृति के प्रति आस्था का प्रतीक है."

परशुराम जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा (ETV Bharat)

36 बिरादरी मिलकर मनाएगी महापुरुषों की जयंती: अरविंद शर्मा ने कहा कि "पिछली बार रोहतक में आयोजित भगवान परशुराम जयंती समारोह के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सभी महापुरुषों की जयंती अब 36 बिरादरी मिलकर मनाएगी. इस दिशा में हरियाणा सरकार ने भी गंभीरता से कार्य किया है और अब प्रदेश में सभी महापुरुषों की जयंतियां सामूहिक रूप से मनाई जाने लगी हैं, जिससे सामाजिक समरसता को मजबूती मिल रही है."

Minister Arvind Sharma
कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा (ETV Bharat)

निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा: निकाय चुनावों को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि "कल हुई पोलिंग शांतिपूर्ण और शानदार रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के सातों निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है और जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी."

कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर बोले-'बातचीत जारी है': बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री अरविंद शर्मा ने ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हुए केवल इतना कहा कि "बातचीत चल रही है."

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हरियाणा में निकाय चुनाव का परिणाम
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