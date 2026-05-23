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झज्जर में बोले महिपाल ढांडा- 'NEET पेपर लीक मामले में किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा'

ग्रामीणों ने अपनी मांगें रखीं: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सम्मान में गांव के पास स्थित राजकीय महाविद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे. समारोह के दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और मांगें भी रखीं.

झज्जर: हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा झज्जर के गांव दुबल्धन पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया. गांव में पहुंचने पर स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और महिलाओं ने फूल-मालाओं के साथ शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया. इस दौरान गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

'कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है': कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वह मुद्दाविहीन होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है.

'नीट पेपर लीक मामले में सरकार गंभीर': उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी. सीबीआई ने भी तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.